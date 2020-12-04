生物科技對抗新型冠狀病毒的戰役

自疫情開始以來，科學界一直歇力研究冠狀病毒的疫苗。目前，已有約3,600項相關的試驗及約150種可能有效的疫苗。投資者亦一直關注疫苗的開發速度。截至十月底的一年間，納斯達克生物科技指數上升8.72%，而MSCI 全球醫療保健指數在過往12個月上升10.79%。

但我們認為疫苗大規模推出市面可能要等到2021年下半年。事實上，疫苗並非唯一解決方案。現時有多間生物科技及製藥公司正在開發100多種治療方法，降低染病者的嚴重程度。冠狀病毒治療的策略可分為兩大類﹕減少患者體內病毒數量及改變免疫反應。

前者的代表是加州生物製藥公司Gilead Sciences。他們的抗病毒藥物瑞德西韋是第一項獲得有效臨床測試數據的治療方法，因此全年間搶佔了不少傳媒版面。其治療原理是進入細胞內部防止病毒複製，從而減少病毒數量。自從美國五月首次批准使用瑞德西韋後，多國已准許將其用於緊急情況。

最近最令人雀躍的成果，是抗體雞尾酒療法的進度。當美國總統特朗普確診後，不久就接受紐約醫藥集團Regeneron開發的抗體雞尾酒治療，連美國總統的醫生都願意處方這種藥物（至今尚未被世界任何國家批准使用），便足見這種療法的潛力。

正常情況下，我們的免疫系統要用一段時間來分析新的入侵物，然後產生抗體來識別及掃除感染，因此每次反應都是專門設計。這個亦正是疫苗的運作原理——訓練免疫系統產生抗體。Regeneron正在研究適用於非住院及住院患者的療法，以及適用於與染病毒者共住的未感染人士的治療。可見抗體雞尾酒療法不僅可以用來對抗病毒，更可防止長時間與感染者密切接觸的人患病。

其他療法雖然亦正在開發，而且進展明顯，但這些藥物的廣泛使用仍然要突破製造供應瓶頸的困難。例如Regeneron於10月7日表示目前的供應足夠五萬名患者使用，但僅當日美國就報告有將近53,000個新感染個案。

然而，以現時前所未有的創新速度來看，全球終會得到引項以待的解決方案，為當前的健康危機劃上句號。為此目標，各地的學者、政府、生物製藥公司合作無間，正在同心協力完成壯舉，可謂史無前例。「新常態」已經為生物科技及製藥行業定下新的標竿，並改變行業生態、開拓他們的境界。因此我們亦認為，對於活躍投資者而言，目前的環境衍生了大量可取的長遠投資機遇。