【中小企自救】IG夥青協推Instagram Academy培訓300港青　助本土小店數碼轉型兼網銷

創業難，在疫情下創業、轉型更難。Instagram (IG)夥香港青年協會社會創新及青年創業部推出Instagram Academy培訓課程。目標是免費培訓300名18至35歲的香港年輕企業家。有與趣的年青人可由即日起至12月11日報名。

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Facebook大中華區總裁梁幼莓指，IG上線已10年，現時每月有超過10億活躍用戶，有90%以上用戶會追蹤最少1間企業。有50%人看到品牌在IG上的廣告後，也表示有興趣了解更多。事實上，近年多了年輕人透過IG創業，小試牛刀。香港青年協會業務總監鄧良順坦言，疫情下不少初創的營業額明顯大幅減少，現金流緊張、租金壓力大，有些要考慮轉型做網銷。他建議，初創或小企的創辦人在疫情下宜更積極學習新知識，以建立更良好的心理質素應對壓力及風險。

全球網銷在今年大致上都錄得較好成績，但網銷與實體店銷售，需要有不同的技巧。以IG平台為例，如何善用限時動態及Direct 信息，也需時學習。

梁幼莓表示，課程主要分兩個階段，包括課程培訓及實踐。前者由12月至明年4月，涵蓋網上學習、嘉賓經驗分享及IG團隊提供諮詢；網上學習除了包括基礎入口知識外，還會教授內容創作及品牌推廣技巧，如Instagram Ads 投放、平台系統運作，以及創作多樣化且引人入勝的內容。

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第二階段主要為實踐所學，於明年4至7月進行。已創業的學員，可利用FB 贙助的AD Credit ，嘗試在IG進行銷售及推廣。未有創業的學員，亦可參加「傳承傳新」轉型計劃，名額有10個並分為5組，經過配對後，可協助本地傳統企業及小店轉型，透過IG做宣傳及銷售。

鄧良順指，培訓課程至今已收到100名人士登記及繳交按金。下一步會積極尋找本地傳統企業及小店參與，忚強調，參與的企業不用付費，而實習學員更會運用FB贙助的AD Credit，協助進行網上宣傳。

Instagram Academy培訓課程詳情

對象：18 – 35歲；有潛質成為年青初創企業家及現為年青初創企業家者優先

活動日期：2020 年 12 月至 2021 年 4 月

合共 5 次課程、2 次 Facebook Live 嘉賓分享、2 次 Facebook 專家諮詢及 1 次學員總結分享。表現優秀的學員，有機會於4月獲推薦與指定的香港小店會面並進行實習。

上課模式：Zoom 網上教學

教學語言：英語教材；以粵語教學

證書：參加者出席率達 80% 或上，可獲頒由香港青年協會及 Facebook 聯署的參加證書

截止報名日期：2020年12月11日（星期五）

費用：全免，要預繳500元按金，參加者如出席率達80%或以上，將於活動完結後一個月內獲退回。



記者：梁巧恩