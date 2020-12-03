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【配股潮】移卡及股東齊配股　集資約9.3億元（第二版）

當炒股 23:08 2020/12/03

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移卡加入配股行列。

近日多家上市公司進行配股，據銷售文件顯示，今年6月上市的移卡 （09923） 亦以先舊後新方式配售股份，再加上股東出售舊股套現，合共配售2460萬股，集資約1.2億美元（約9.36億港元）。每股配售價37.8至39.3元，較移卡周四收市價41.55元，折讓5.4%至9%。移卡周四（3日）晚發公告確認潛在配股消息，但未披露詳細資料。

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    +2

摩根資管許長泰指，企業配股是為明年發展做好準備【下一頁】

出售舊股的移卡股東為Longwood Capital Investment，出售380萬股。移卡及Longwood均設禁售期90日。安排行為瑞士信貸及摩根士丹利。

文件指，移卡集資所得將用於發展、增強營銷服務，投資新計劃、招騁業務專家及產品經理、建立戰略聯盟、補充業務服務提供商進行投資或收購，及作一般資金用途。

移卡上市至今股價累升150%。

小米配股加發CB集資逾300億元【下一頁】

移卡公告補充，尚未就建議賣方配售、建議認購及建議出售訂立任何具約束力的協議，因此建議賣方配售、建議認購及建議出售可能會或可能不會按預期落實或根本不會落實。

（第二版新增移卡公告）

相關文章：【配股潮】龍湖配售1億股淨籌23億元　龍湖跌逾11%穿配售價

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更多【新經濟股】文章    

 

編輯：謝卓榮

香港股票 移卡（09923） 集資 配股 新經濟股

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