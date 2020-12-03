【香港排名】DHL 2020全球連通性指數　本港營商便利程度全球第3位

▲ DHL公布2020全球連通性指數（Global Connectedness Index），荷蘭再度成為全球連通性最高的國家，而香港排名全球第25位。（資料圖片）

DHL公布2020全球連通性指數（Global Connectedness Index），針對新冠肺炎疫情下分析國際貿易、資本、資訊及人口流動量現況。荷蘭再度成為全球連通性最高的國家，而香港排名全球第25位，其中營商便利程度排名第3。

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DHL全球連通性指數透過超過350萬個數據點，追蹤169個國家及地區的全球化水平，並就國際流動的深度和地理分佈進行獨立排名。香港整體連通性於亞太區排名第5，連通性深度方面，香港的財政自由度是全球之首；香港在全球經濟體系中擁有第二高的跨境流通性，有關指數主要剖析一個地區相對於其國內經濟規模的國際流動。

報告亦指出，在邊境關閉、旅遊禁令和旅客航班停飛等防疫措施影響下，全球連通性指數在2020年將大幅下跌，但與此同時，疫情期間，大部分人以網上形式進行交流，令國際互聯網流量、通話數量和電子商務活動增加。貿易、資本和資訊流動維持出人意表的升勢，國際貿易則在疫情爆發期間經歷谷底後強勁反彈。

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責任編輯：朱悅瀅