【美國疫情】感恩節後疫情數字再創新高　美醫療系統面臨崩潰

美國新冠肺炎疫情在感恩節後愈發嚴峻，據CNN報導，本周三 (3/12) 全美單日便有3,157宗死亡個案，為疫情爆發以來最高紀錄。同日新增確診個案亦衝破20萬宗，住院人數則突破10萬人次。截至本周三，全美共有近1.400萬人確診。

感恩節期間，美國出行人次激增。據美國運輸安全管理局 (TSA) 統計，上周日 (11月29日) 逾一百萬旅客乘搭飛機出行，全周更達640多萬人次，為疫情爆發以來的新高，加速疫情於全國各地爆發。專家料相關影響將會在感恩節過後一周至10天出現，並指踏入冬季疫情會變得更加嚴峻。美國疾病管制與預防中心 (CDC) 主任雷德菲爾德（Robert Redfield）接受訪問時説道：「接下來將會是美國公共衛生史上最艱難的日子」。

【美國疫情】美疾控中心：美國未來3個月疫情艱難程度「史無前例」【下一頁】

據外媒數據顯示，確診案例於新墨西哥州、阿利桑那州及加州上升幅度最快，分別為109%、90及75%。在加州最大城市洛杉磯，市長加塞蒂 (Eric Garcetti) 警告，若疫情以這前所未有的程度擴散，洛杉磯僅餘的床位將會在聖誕節前耗盡，他呼籲市民留在家中及取消所有活動。現時加州已正在實施宵禁令，禁止市民晚上10時至翌日清晨5時之間進行社交及其他不必要的活動。

日趨嚴重的疫情亦令醫護人員苦不堪言，美國救護協會 (American Ambulance Association) 表示：「911緊急熱綫系統已瀕臨崩潰，在中西部已進入第三波疫情的情況下，若沒有更多援助，整個系統很快就會瓦解。」

【新冠疫情】美疾控中心擬將隔離日數縮短為7-10天 【下一頁】

為應對日益嚴重的疫情，CDC已宣布放寬隔離指引，將與確診者接觸人士的建議隔離日數由14日減少至7-10日，並再三呼籲市民做足防疫措施，當中包括佩戴口罩、保持社交距離，避免人群及勤洗手。

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