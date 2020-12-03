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TikTok創作者不惜付上$1000美金 靠中介換取「藍勾勾」

環球政經 18:24 2020/12/03

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大熱社交媒體TikTok孕育了不少創作者（Content Creator），而透過平台的分紅制度，TikTok的網紅其實可以獲得相當可觀的收入。與其他社交媒體相似，TikTok擁有公共人物或藝人認證，類似Facebook的「藍勾勾」制度。

出售TikTok在美業務期限 獲批再延7日至下月初：【下一頁】

不過要得到認證，很多時候要靠中間人才能城市。一名加拿大的創作者向外媒表示，知道有中間人自稱在TikTok內部有人脈關係，只要用戶付上介紹費，就能獲得認證。他續指，大部分這些服務都在TikTok網紅交流的Facebook群組内得知道，而且很常見。不過，受訪者不願透露提供服務的公司，因為因為該流程從技術上顛覆了TikTok驗證的工作方式。

TikTok設定新措施 將禁止有關白人民族主義内容傳播：【下一頁

據知，創作者要付上約$1000美金的費用來換取驗證，成功獲得官方認證後才正式付款。有部分創作者認為，獲得認證能夠增加可信度，或許可吸引到廣告上的青睞，因此中介公司的服務有價有市，不過合法性則成疑。

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責任編輯：翁嘉陽

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