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【逆市開店】共享經濟有發展潛力？　充電易斥近800萬逆市開拓租借充電器服務

商業 10:00 2020/12/04

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主營租借充電器服務的充電易（Easy Charge），投資700萬至800萬元，開發兼具有綫和無綫功能的充電器及其相關手機應用程式。（林宇翔攝）

疫情令本港經濟陷入低谷，但有本地初創公司看準疫情「有危有機」的商機積極創業。主營租借充電器服務的充電易（Easy Charge），投資700萬至800萬元，開發兼具有綫和無綫功能的充電器及其相關手機應用程式，目前在全港600個商戶設有租借點。

疫下是最壞亦是最好時間
Easy Charge在今年6月正式營運，但剛開業便爆發第三波疫情，令其租借服務的訂單於6至9月期間只有1.5萬張。其總經理呂穎斌（Micheria）接受本報專訪時表示，雖然若非疫情影響滲透率會更快，但她相信「bad time is good time（最差亦是最好的時間）」，皆因商戶在疫情生意較淡靜，他們在APP上又設有優惠項目供商戶推廣，便更願意與他們合作，預料明年首季達到1萬個租借點。

Easy Charge總經理呂穎斌（Micheria）表示，雖然若非疫情影響滲透率會更快，但她相信「bad time is good time（最差亦是最好的時間）」。（林宇翔攝）

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【香港經濟】第三季港口貨物吞吐量下跌5.7%　出口包括港產品跌40.2%

5元租「尿袋」1小時
隨着早前疫情有緩和，10月份單月已錄得1萬張訂單，已登記用戶則有逾7萬個。雖然疫情反覆令人擔心，但她相信明年2至3月份若研發出疫苗，本地客外出和旅客訪港會陸續恢復，對本地長遠營商環境有信心。

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她又指，「買支水都要10元」情況下，目前收費5元1小時中學生都能夠承擔。加上每名港人有一部或以上的電話，她笑言：「人要飲水，電話要充電」，故她預計訂單可再增加2至3倍。

記者：馬意文

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