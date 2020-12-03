【網購熾熱】南韓10月網購交易額增20%　文化及休閒服務因放寬社交距離大增逾9成

▲ 疫情全球大流行，多國的網購交易額漸增。

疫情全球大流行，多國的網購交易額漸增。據韓聯社引述南韓統計廳的數據，由於疫情下市民多在家生活，南韓10月網購交易額按年增長20%，為14.24萬億韓元。而該網購交易額亦自8月以來，連續三個月超過14億韓元。

南韓放寬社交距措施 文化及休閒服務大增逾9成

按類別計算，外賣等餐飲服務類，按年大增71.6%；食品食材類增長43.8%，家電、電子、通信設備類和日用品類，同樣分別增長39.6%和38.8%。

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惟由於南韓政府放寬社交距離措施，餐飲服務類和食品食材類，分別按月下跌3.7%和19.6%。相反，文化及休閒服務、旅行及交通服務的網上交易額，按月分別增長93.2%和25%。

南韓網購交易額創新高

另外，南韓網購交易額創下有紀錄以來的新高，佔零售總額27.8%，當中，移動交易額約9.54萬億韓元，按年增加22.9%。

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責任編輯：馬意文