【一起酒過的日子@iM網欄】必試：令人刮目相看的農莊香檳

聖誕將至,今年要大排筵席慶祝的話機會算是渺茫,因為就算你肯請,朋友一聯想到「聖誕群組」都必然會卻步。但小型的 house party,和家人細圍慶祝,也許會繼續進行吧?

眼見及此,酒商們都開始推出一系列的香檳優惠,讓大家在家中慶祝,因為俗語有云「Party without Champagne is just a meeting」即是沒有香檳的派對,與開會其實沒有分別。

但一般人想得到的香檳牌子,來來去去不是 Dom和 Krug, 就是 Ruinart或 Perrier Jouet,實在沒啥驚喜。有兩支香檳我想在這裏推介一下,是筆者在這兩年來飲過數以百計的香檳中,最為特別,最令我難忘、垂涎三尺的。

我們先從殿堂級開始。近年興飲香檳Rosé,因為味道比較有花香及果味,而且較有層次感,所以第一支要介紹的香檳Rosé是出自最被農莊香檳控所崇拜的Jacques Selosse。釀酒師 Anselme Selosse年青時離開香檳區踩過界走進Burgundy 學造酒,從翻土到種植到收割到陳酒,都以做Burgundy紅酒的手法操刀,釀出來的香檳往往都有 Burgundy 的那份細膩和優雅,不似市場上大部份的香檳。

▲ 可能是目前市場上最好的香檳 Rosé

甫開樽,這Jacques Selosse Rosé已有血橙、柚子乾和熟透的蘋果味道,所有味道完美融合起來,絕對沒有普通香檳的那股強烈的酸味。這個我人生目前來說唯一能夠令我樂於自己喝完一支的Rosé。雖然Jacques Selosse 在市場上比較少見,而且價錢大概2000多元起跳,但卻是一試難忘,聖誕佳節是很好的藉口入手一枝享受一下。

第二支比較冷門,由一家以創立人名字命名的小型農莊香檳廠Charles Dufour出品。這位Charles Dufour我以前也介紹過,他是一名新晉的香檳釀酒師,以天然釀酒手法見稱。他的 Bistrøtage 是 Blanc de Noirs,以100% Pinot Noir 釀製(而葡萄從Charles的媽媽最好的葡萄園採摘),陳年4至8年才推出市面,比起大部分香檳留在酒莊時間長得多,如果對自己的香檳少一點信心,也不會這樣做的。

▲ Charles Dufour Bistrøtage 售價大概HK$500

這支Charles Dufour Bistrøtage帶有少許老酒的韻味,更有啤梨乾和甜杏的味道。每一次介紹給新朋友,迴響都是「可能是我飲過最特別的香檳了」。Charles Dufour沒有Jacques Selosse的地位,要入手500多元就有交易。對一支會令人刮目相看的香檳來說,絕對化算。

作者_張天遠簡介: 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒,轉轉折折間開始深入研究農戶香檳(Grower Champagne),並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

更多一起酒過的日子@張天遠的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!