蘋果公布香港今年度熱門免費 App 排行　「yuu」跑贏奪冠、「Telegram」跌出十大

蘋果（Apple）周三（2日）公布App Store 2020年最佳精選得獎名單，同時在今年年度香港的免費排行榜中，「yuu」則是在免費App中奪冠；至於付費App則是由VPN程式「Shadowrocket」奪得第一名 。

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新冠肺炎持續，均打擊零售業發展，但「yuu」則在免費App中跑贏，成為第一位，其由林子祥演唱的宣傅歌曲更是叫人難忘。「yuu」為零售集團牛奶公司（Dairy Farm）聯同其母公司怡和集團旗下食肆所推出的大型獎賞計劃，有10多個品牌、逾2000間商店食肆參與，如惠康、萬寧、7-11或IKEA等，用戶在指定零售及餐飲網絡消費賺取積分，並換領優惠，從而刺激消費。

疫情期間，市民都避免外出，學校以至上班族都均以視像會議代替面對面傾談又或是授課，其中「Zoom」也是熱門免費選擇之一。不過，「Zoom」今年在免費排行榜中則只能排第二。值得留意的是，「Zoom」在今年都引發不少安全爭議，包括先後被台灣國防部、英國國防部、美國太空總署等全面禁用；Zoom又增被爆有私隱外洩問題，有超過50萬帳戶疑被放暗網出售。通訊軟件「WhatsApp」一直也深受港人歡迎，所以也位於免費排行榜的第三名。近年來有不少人因私隱疑慮而轉用「Telegram」，不過該程式則排在第17位，未在頭10名內。

在付費App方面，最近VPN話題討論甚高，所以由「Shadowrocket」跑贏奪冠，而「Forest 專注森林」排第二，排第三位為教育應用程式「RakugakiAR」。

免費 App 排行（頭10位）：

第1位 ：yuu獎賞計劃 第2位 ：ZOOM Cloud Meetings 第3位 ：WhatsApp Messenger 第4位 ：麥當勞® App 第5位 ：foodpanda 第6位 ：YouTube 第7位 ：Instagram 第8位 ：Facebook 第9位 ：WeChat 第10位 ：HKTVmall

付費 App 排行（頭10位）：

第1位 ：Shadowrocket 第2位 ：Forest 專注森林 第3位 ：RakugakiAR 第4位 ：FILCA - SLR Film Camera 第5位 ：iSafe Pro 第6位 ：TouchRetouch 第7位 ：WatchChat 2: for WhatsApp 第8位 ：AutoSleep Track Sleep on Watch 第9位 ：GoodNotes 5 第10位 ：Procreate Pocket

iPhone 年度最佳 App：Wakeout!

iPad 年度最佳 App：Zoom

Mac 年度最佳 App：Fantastical

Apple TV 年度最佳 App：Disney+

Apple Watch 年度最佳 App：Endel

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責任編輯：黎淑雯