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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】未婚男女不能同住？遊摩洛哥租民宿

名人薈萃 09:30 2020/12/05

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伊斯蘭教是摩洛哥的國教，該宗教的其中一個教條，是男女朋友未婚不能同住。當我和穆罕默德離開沙漠前往大城市時 (如馬拉客什或卡薩布蘭卡等)，往往因住宿問題而大傷腦袋，因為不論是酒店或民宿等，一定拒絕摩洛哥男女朋友共宿，除非出示結婚證明，否則百分之九十被拒誅門外，這當然並不包括遊客。

每當我倆離門沙漠到外面城市遊玩，我事先會在網上預定住宿，先必定向民宿主人提出的查詢，是我倆的關係可否共宿，有時候總碰門釘，有時候則幸運地可以偷偷留宿。其實在摩洛哥開民宿的主人，不少來自歐洲的西班牙人或法國人，他們購買一個單位或一幢舊式的物業改裝分租。

有一次我和穆罕默德到達舍夫沙萬、索維拉及依芙蘭等著名景點遊玩時，我倆到達時先租單位自住，而每個城市內，有許多年輕人在馬路旁邊拿着鑰匙搖擺，原來示意有單位出租。若不是當地的地膽，也不知他們在做甚麼。不過最重要是，這些渡假屋絶對可以我倆共宿，沒有限制，十分方便。此外，這些出租的單位面積頗大，每個單位約二千多平方，及價錢相當便宜。而這些指路人，其實只是想賺點生活費，獲得他們的幫助揾旅館，十元八塊的小費我不介意慳。

有次，我倆曾往舍夫沙萬遊玩，也是到達後才找地方住宿，這次租住的單位裝潢美麗，絶對配合籃色城市的主題，而每晚亦只是三百元港幣左右，但上網查詢，只是一個房間，已六、七百元一晚。不是當地人，也不曉得這樣可以租屋，若不怕租不到住屋，不防考慮到達旅遊區先揾住宿落。

    點擊圖片放大

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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