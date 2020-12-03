【銀色債券】兩券商再為銀債吸金千萬 累計涉資逾4250萬

▲ 踏入第3天開售的「長者iBond」 ，輝立證券暫未有新增金額，但致富及一通證券卻在淡市下多添約998萬元進帳。

銀色債券開賣踏入第3天，盡管市場籠罩歲晚收爐的淡市氣氛，但兩間券商續有進帳，合共單日吸金驟增近1,000萬元，包括致富證券由昨天（12月2日）的430萬元，今天（3日）單日再大增約920萬元，累計客戶以現金認購共涉逾1,350萬元。至於一通證券，則從昨天約122萬元，今天再添78萬元，累計吸資額為200萬元。若計及輝立昨天在此定息產品共接獲約2,700萬元的現金及孖展申請，3行至今在俗稱「長者iBond 」的銀債，累計合共吸金首次突破4,000萬萬元，達到約4,250萬元。

致富證券董事暨業務主管郭家安剛回應本報查詢指，暫約有82人申請，涉資約1,350萬元；當中有兩人重注落飛，以上限100萬元入票。一通集團行政總裁宓光輝透露，旗下一通證券暫錄得約29名長者申購，涉資約200萬元；且料下周五（12月11日）截止時，最終吸納約100名老友記客戶，或可吸納近1,000萬元目標額，但仍視乎市況等變數。

專家指，雖然「長者iBond」面對股市造好的抽資效應，如港人摯愛的滙豐 （00005） ，尤其是長情股民的耆英等再捧場，又再掀聖誕鐘、買滙豐等競爭，惟獅子銀行暫仍未恢復派息，加上港元定存息過去兩個多月不斷鬥減息，反觀銀債的「墊底息 」高達3.5厘，遂料旺丁又旺財勁吸金，即使政府把銀債今年的發行額，破天荒由30億元加碼至100億元，相信仍未能滿足追息族的需求，或再增發至150億元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源