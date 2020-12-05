【玄人‧峰語@iM網欄】對症下藥 風水立極的重要性





風水學問最難的地方，不是如何去趨吉避凶，因為只要是學理可涉及的範疇，提升宅運並不困難。反之，是起初入手的「立極」(即是為家宅定座向，如何收氣等最基本的第一步)卻是最易出錯，只要立極不對，往後的風水報陣都是徒然。這好比有最好的藥，但醫生未能斷症去對症下藥也是沒用的。因此立極才是一切風水之始。不少坊間的風水應用書，都指出一家屋的立極以座山為理氣的主體，以門為向，但這是一套基本的學理說法，如果將此理論是為立極的金科玉律，很難為現代的家宅看風水。



風水起源是古時，中國以農立國，村民古時立村，都會選擇背山面水以方便耕種，因為山是藏有最大的地氣，對村民的日常生活最響最大，所以「坐山」便是用來計算陽宅的理氣，都以以山為依據。舉例而言，一個坐北向南的屋，北方有座大山，『後天八卦』方向定位為即「坐坎向離」，由於坐山是在坎宮，我們可稱之為「坎宅」。但如果此宅是現代的高樓大廈，四野無山，沒有山氣可收，那我們可以用什麼準則為該宅定位？之前已講過，風水最重要是講「氣」，如果大廈單位沒有山可靠，而風是集中在南方吹來，而宅的南方又有大窗來收氣，方位上雖同是坐北向南(或「坐坎向離」)，但此宅卻稱之為「離宅」了。簡單言之，立極的依歸為「氣」。



上文剛提到宅有大窗要當作為納氣的方位，但問題是大部份的書都主張以門為向，究竟那個學說才是對的？古人建屋，不論貧富，屋前一定有大門，相對大門的對立方位就會設窗，但古屋的窗戶設計面積很少，納氣、納光都是透過大門，因此才出現了以門為向的學說。但時移勢易，現在很多新式設計的高樓大廈都有陽台或大窗，而它們是一間屋對外的主要吸光、吸氣的氣口，在這情況下窗或陽台便是屋的立向點了。

當然，學理是死，我們看風水也要因時制宜，有些大廈四周外圍都被其他建築物阻擋著，簡單言之即是樓望樓，外來的氣根本不能透過窗或陽台納入屋中，在此情況下，由於門口是家中一干人等進出的地方，帶動了人氣，大門反而是屋的向方了。又例如，我曾為一位客人看風水，客人的大廳雖有一隻大窗向東北，門向北，可惜窗戶大開仍沒有明顯的氣流流入，而打開大門第一眼見大牆，稍轉灣才至走廓，亦不能納氣。反之，宅中的兩間睡房各自的一排窗戶都是同向另一方向正西，而且氣流流入的速度很快，因此，此宅的向方取西，八宅方取為「兌宅」。



從上分析，立極基本學理看似簡單，但實際用法要不時按實際環境變通，不能依書直說，立極一錯，風上是搞不好的。我幫人看風水，不是看完一次擺完陣法後就說再見，而是首三個月內不停了解客人擺完風水的變化，情況好像醫生斷症，有時以為病人開藥醫感冒，病人情況未好轉，就要了解是否斷錯症了。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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