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【旅遊冰封】疫苗難立即救活旅遊業　數據專家：最需要重建旅客信心

科技 14:00 2020/12/06

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疫苗非旅業「仙丹」 科技應用助重建旅客信心

全球疫苗好消息頻傳，不少旅遊業界人士認為，行業復蘇希望繫於疫苗，但有專家提醒，不要認為疫苗是「仙丹」，起碼需待疫苗可普及接種才會生效，同時更急需重建旅客對出遊的信心，旅遊業才可望真正重啟。

在上月底新加坡舉行TravelRevive會議的研討會上，諮詢機構Accenture執行總監（增長市場旅遊主管）Mike Tansey預期，各地政府會為國民接種疫苗定下次序，最需要疫苗的群組如長者、高風險職業等，馬上出遊可能性反而不高，業界不能貿然認定疫苗有立罕見影效果。Google旅遊垂直搜索主管（亞太區）Laura-Marie Arens亦指出，就算有疫苗，仍會有相當數量旅客因憂慮疫情而暫緩出遊，業界最需要是重建旅客信心，並讓旅客出遊時能獲得所需資訊。

標準化測試結果以及疫苗接種記錄

Amadeus執行副總裁（線上旅遊）兼亞太董事總監Mieke De Schepper表示，旅客對於出遊外地的不確定性，例如入境要求與檢疫安排，憂慮可謂更於對疫症本身，「旅客不清楚會否被隔離、又或拒絕入境。」她續指，運用科技收集、整合有關入境、疫情，旅客健康情況等資訊，可望改善出遊體驗，從而減輕憂慮。其中，將測試結果以及疫苗接種記錄的跨國、跨機構標準化，繼而簡化出入境程序，相信是關鍵項目。

談到旅業復蘇的時間表，Mike Tansey預測，預料疫苗至明年下半年終能逐步在全球普及接種，給予旅客更大信心出遊，旅遊業務亦有更強憑據重啟，料明年第三季，區域旅遊可望以具規模形式營運，至第四季長途旅遊亦會開始反彈，「對旅遊的渴望，以及商務需求會重新湧現。」

記者：周俊霖

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