【美國大選】佐治亞再選參議院2席「侵粉」律師倡罷投

▲ 有支持美國總統特朗普的律師呼籲民眾，不要參與佐治亞州再選參議院兩席的投票。

美國參議院改選方面，共和黨及民主黨於佐治亞州其中兩席的得票率非常接近，將於明年1月再選，決定參議院控制權誰屬。有支持美國總統特朗普（Donald Trump）的律師，呼籲民眾不要參與投票，形容這是另一場人為操縱的選舉。

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根據佐治亞州法律，如未有候選人獲得50%票數，票數最高的兩名候選人會於明年1月5日進入下一輪選舉。共和黨兩名爭取連任的議員萊夫勒（Kelly Loeffler）與珀杜（David Perdue），與民主黨人沃諾克（Raphael Warnock）及奧索夫（Jon Ossoff）爭奪佐治亞州的兩席。

兩名支持特朗普律師鮑威爾（Sidney Powell）及伍德（Lin Wood），周三（2日）表示在佐治亞州完全改革選舉程序及停止使用投票系統Dominion Voting Systems前，該州民眾都不應參與投票。

鮑威爾建議選民要全面罷投：

我鼓勵所有佐治亞人在選舉安全之前都不要投票，不論你打算投給哪個政黨。 （I would encourage all Georgians to make it known that you will not vote at all until your vote is secure – and I mean that regardless of party,）

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伍德更聲稱如兩名爭取連任的共和黨議員未能阻止選舉欺詐，包括公開不斷要求州長肯普（Brian Kemp）召開州議會特別會議，就不值得選民投票支持。

鮑威爾和伍德都並非特朗普的法律團隊成員。鮑威爾更屢次發表有關選舉欺詐的言論，大多數的指控都欠缺根據。雖然鮑威爾一直支持特朗普，但特朗普法律團隊上月仍發聲明與鮑威爾割席，稱對方僅以個人身份執業。

責任編輯：鄭錦玲