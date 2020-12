【美國大選】佐治亞再選參議院2席「侵粉」律師倡罷投

美國參議院改選方面,共和黨及民主黨於佐治亞州其中兩席的得票率非常接近,將於明年1月再選,決定參議院控制權誰屬。有支持美國總統特朗普(Donald Trump)的律師,呼籲民眾不要參與投票,形容這是另一場人為操縱的選舉。

根據佐治亞州法律,如未有候選人獲得50%票數,票數最高的兩名候選人會於明年1月5日進入下一輪選舉。共和黨兩名爭取連任的議員萊夫勒(Kelly Loeffler)與珀杜(David Perdue),與民主黨人沃諾克(Raphael Warnock)及奧索夫(Jon Ossoff)爭奪佐治亞州的兩席。

兩名支持特朗普律師鮑威爾(Sidney Powell)及伍德(Lin Wood),周三(2日)表示在佐治亞州完全改革選舉程序及停止使用投票系統Dominion Voting Systems前,該州民眾都不應參與投票。

鮑威爾建議選民要全面罷投:

我鼓勵所有佐治亞人在選舉安全之前都不要投票,不論你打算投給哪個政黨。

(I would encourage all Georgians to make it known that you will not vote at all until your vote is secure – and I mean that regardless of party,)