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【大行點睇】疫情或有利港視銷售 獲大和升目標價近1成

股樓投資 18:45 2020/12/03

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本港疫情再次反彈，大和認為，第四波疫情或有助刺激香港電視（01137）的銷售，所以上調其評級至「跑贏大市」，並將其目標價由12元上調至13元。

【螞蟻IPO煞停】傳內地監管層研究螞蟻重組 金融業務或需獨立營運  詳情請看[下一頁]

大和發表研究報告指，HKTVmall的每日用戶約25萬人，貨品存貨單位逾50萬，每名客戶的平均購買頻率由去年第四季的3.26次，增至今年第二季的4.53次，令其成為香港最大購物平台。而疫情或有利港視11月至12月的商品成交總額（GMV），公司下半年的表現或會超越管理層訂下的28億元至30億元的目標，料利潤率亦可能會上升。

【中國物流業】內地物流併購成潮流 京東順豐齊爭購CJ集團物流業務  詳情請看[下一頁]

大和預料，短期內毛利率將維持在GMV的25%。考慮到GMV及利潤率仍有上升空間，大和將公司2020至2022年的每股盈利預測上調1%至8%。

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撰文 : 趙家盈

經濟 香港電視（01137）

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