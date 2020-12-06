【5G商機】5G建設提速　中興：未來2年起為全球全面建設期

▲ 5G建設提速 中興：拓5G產品線加快數碼轉型

5G今年在全球各地推進，據GSMA的預測，至2025年，5G在亞洲已發展地區及北美將分別有50%與48%的採用率。全球營運商均已積極加強5G的投資。中興通訊（00763）虛擬化產品線首席科學家屠嘉順指出，未來的2至5年將是全球5G全面建設期，而後疫情時代下也將會推動市場進一步關注通訊基礎設施。

據全球行動通訊供應商協會（GSA）統計，截至2020年11月，全球129個國家及地區、407個營運商已投資於5G，並進行相關試驗、頻譜規劃和推出服務等。屠嘉順指出，中國與韓國5G網路部署的策略相對積極，其中韓國的5G覆蓋率比其他地區略為領先，而中國的三大營運商就大量採用5G獨立組網（Standalone，SA），以及雲端技術和微服務等架構，實現萬物互聯的目標。

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他續指，目前主要商用5G網絡大部分都是NSA（非獨立組網），因頻寬比4G高，例如韓國現時在5G的NSA網路上推出4K影片、遊戲、擴增實境、虛擬實境等應用，亦受到消費者歡迎，預期短期內這類5G娛樂應用會在其他5G推出地區快速興起。

不過，亦有不少人感到5G效益不明顯，南韓就一度有相當數量用戶想退回4G。屠解釋指，NSA實際上是基於現有4G網絡作加強，因此在5G使用初期，特別是在較多4G使用者的區域，如果核心網和光纖沒有及時擴大容量，5G使用者仍會受到網速限制，無法完全體驗5G的好處。「升級至5G SA是根本的解決方案。」

他指出，截至今年9月底，中興已在世界各地促成55個5G商用合同，與全球90多家營運商基於5G展開合作，合作夥伴覆蓋達500多個行業。據最新公司業績，第三季營收錄269億人民幣，同比增長37.2%。他續指，中興通訊亦一直開拓新營收方向，特別是成立5G行業產品線，專注行業數碼化轉型的整體解決方案。屠舉例，該企在廣州夥拍通訊與交通的產業鏈，在高鐵、地鐵等推出5G智慧交通應用，提升城市交通水平。

記者： 周俊霖