【Good Food,Good Mood@iM網欄】Eric Räty x Christopher Ho @Arbor 年輕‧才氣四手盛宴（下）

上回提到，米芝蓮二星Arbor主廚Eric Räty與創意爆燈的新晉廚師Christopher Ho於11月中聯手舉辦四手盛宴。此限時餐單一改Eric以往用北歐風味crossover日本食材的作風，反而大玩本土特色，以Christopher對香港地道美食的了解作為藍本，創造出一道道玩味十足的菜式。

Arbor的海苔麵包鮮、香、軟，永遠值得期待。但麵包只是綠葉，那幾款自家製牛油才是主角！除芝士牛油外，今次還有具漁港風味、鹹香味濃的蝦膏牛油，配搭新鮮之餘，味道卻出奇地夾，好味得令人不自覺地墮進了猛吃麵包的深淵…

第一道菜是「瀨尿蝦」，以日式茶碗蒸為靈感，在滑溜的蒸蛋上放了幾顆烤本地瀨尿蝦肉，用兩款當時得令的食材 — 大閘蟹油及意大利Alba白松露 — 提味，再灑上15年陳年紹興酒，味道甘香醇厚。

港式雞批曾經是我的兒時至愛，此「雞批」明顯是進階版，以黑麥海苔撻底盛載著甜椒醬、金菇汁、雞肝慕絲、烤雞尾，以及頂部一塊雞皮薄脆，味道層次極豐富，甚具驚喜。

「蒜蓉粉絲蒸聖子」平日食得多，這道「聖子」菜式穿上西式新衣裳，用煮得爽口彈牙的蘇格蘭聖子配搭黑松露、黑蒜及豆豉醬，墊底的聖子墨魚濃湯鮮美濃稠，再以炸麵代替粉絲，口感一流。

「杯麵」是Christopher的首本名菜，這個「四手版」杯麵帶有「擔擔麵」的影子，以Eric的自家製XO醬及新鮮花生醬調味，再以矜貴的海膽及清酒醃三文魚子提鮮，每一口也是極致享受。

效法中式蒸魚，把福岡金目鯛在黃糖水中煮熟再輕輕煎香，沐浴在鮮美的魚汁中，面頭蓋上香蔥、茗荷及香脆魚皮，味道真的有點像傳統蒸魚呢！

吃飯前看見餐牌上有「梅窩」二字甚感好奇，原來是Eric自遷家梅窩後，與寶貝女一同探索梅窩郊野時靈機一觸所創作的新菜式。為了這次四手盛宴，他徒手爬樹摘了數個野生大樹菠蘿來製作雪葩，再以（又是他親手摘的）萬壽菊製成泡沫，一旁配以與本地釀酒廠Carbon Brews共同調配的露兜（又稱海菠蘿）啤酒，清新感滿分！

主菜「叉燒」一樣是港式概念，西式做法；選用澳洲牛腩，以黑醋、味醂及昆布醃得入味，然後慢煮72小時令肉質軟腍嫩滑，再用炭火將之燒香，配搭日本香菇及具北歐風味的自家製豆瓣醬；一件「叉燒」能夠講究及美味如此，難怪阿媽話「生件叉燒好過」！

OMG！！！此盛宴話咁快便進入尾聲，甜品「OMG！！！」最能代表眾人心聲。一球甜柑雪葩配搭茉莉花布丁、柚子醬及蜂巢蜜，最後加入用液態氮冷凍的沙田柚、鮮橙及西柚肉，冰涼又清爽的美味令人心中直呼OMG！！！

順帶一提，想食Eric的拿手菜式當然可以隨時到訪Arbor，但若想邀請Christopher炮製私人宴會，亦可透過Instagram（＠ho_la_ho_sik）與他聯絡。

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