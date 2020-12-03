【新冠肺炎】 港府研建立「藝術氣泡」或「體育氣泡」 徐英偉：確保相關人士不會走入社區

因應第4波疫情，本港和新加坡建立「旅遊氣泡」須押後至2021年開啟，惟實際日期仍未落實。民政事務局局長徐英偉周四(3日)出席電台節目表示，當局正和其他國家地區的領事商討，望不單能建立「旅遊氣泡」，還可以互相建立「藝術氣泡」和「體育氣泡」。

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他指，這兩類氣泡將參考「旅遊氣泡」安排，表演者、藝術家或運動員接受新冠病毒檢測，等待檢測結果呈陰性後，便可到當地參與大型活動或表演項目，並確保相關人士不會走入社區。

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責任編輯：潘曉豐



