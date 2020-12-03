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【新冠肺炎】 港府研建立「藝術氣泡」或「體育氣泡」 徐英偉：確保相關人士不會走入社區

環球政經 18:09 2020/12/03

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因應第4波疫情，本港和新加坡建立「旅遊氣泡」須押後至2021年開啟，惟實際日期仍未落實。民政事務局局長徐英偉周四(3日)出席電台節目表示，當局正和其他國家地區的領事商討，望不單能建立「旅遊氣泡」，還可以互相建立「藝術氣泡」和「體育氣泡」。

【新冠肺炎】養和醫院再多一宗感染　袁國勇：除低口罩係最危險：【下一頁

【新冠肺炎】林鄭月娥：水警已設舉報熱線　市民可舉報私人遊艇違規聚會：【下一頁

他指，這兩類氣泡將參考「旅遊氣泡」安排，表演者、藝術家或運動員接受新冠病毒檢測，等待檢測結果呈陰性後，便可到當地參與大型活動或表演項目，並確保相關人士不會走入社區。

 

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責任編輯：潘曉豐


 

新冠肺炎疫情 民政事務局 徐英偉 疫情

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