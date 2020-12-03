【King談樓市】King Sir：中大型單位 繼續量價齊跌

剛過去的周三（25日）特首林鄭月娥宣布新一份施政報告，業內業外很多都期望政府能好似上年咁會推出「德政」，進一步放寬按揭上限，由1,000萬至1,500萬元的住宅物業按揭放寬至七成，好讓一些想換樓的家庭有能力買到中大型單位，提升居住生活質素，點知大家的期望都落空咗！

然而，自上年推出的「林鄭Plan」（即800萬或以下最高可承造九成按揭，1,000萬或以下最高承造八成），確實令到各類單位的成交和價格都因為政策傾斜而有根本性改變。

「林鄭Plan」令價量改變

我們就以上年10月至今年9月樓市成交和價格作一個比較。根據土地註冊處的二手住宅買賣登記統計，400萬元以下的成交量由去年10月佔整體成交的18.7%，大幅降至今年9月佔13%，成交量大跌約44%；400萬至600萬元的由佔39.7%降至30.3%，跌幅約31%；而600萬至800萬元由佔17.4%上升至佔26.4%，升幅約52%；800萬至1,000萬元由佔8.9%升至佔16.2%，成交量更大升82%; 1,000萬元以上的則由佔15.2%跌至佔14.2%，跌幅約7%。

至於價格方面的變化，在差餉物業估價署的私人住宅各類單位售價指數可作參考，私人住宅單位以其大細呎數分為A至E五類。A類（431呎以下的細單位），由去年10月的421.2至今年9月的425.7，升幅約1%；B類（431至752呎的中小型單位），由358.5升至365.7，升幅約2%；C類（753至1075呎的中大型單位），由331.3降至329.7，跌幅約0.5%；D類（1076至1721呎的大型單位）由328.2降至317.4，跌幅約3.3%; E類（1,722呎以上豪宅單位），由294.3升至310.2，升幅約5.5%；至於整體樓價指數則由378.2升至382.6，升幅約1%。

A及B類單位有升幅

從上述數字看到，自「林鄭Plan」推出後，600萬至1,000萬元單位成交大幅上升，可見此政策真的幫了一班首期有限但高薪厚職一族上車買樓。而樓價升幅方面，可以以B類中小型單位作比較，此類單位升幅約2%，明顯跑贏總體的1%，即是說需求多了，價格的升幅就會相對升得快。

相反，多年來一直被金管局逆周期按揭政策傾斜利好的400萬元或以下及400萬至600萬元的單位，成交明顯比以往少。以A類小型單位作比較，雖然成交大幅減少，但樓價升幅還有約1%，與大市同步，足以證明市場上的上車客首期有限，仍然對細單位有殷切需求，但比以往的大幅跑贏大市已不能同日而喻。

至於C類的中大型單位，因為政府沒有近一步放寬按揭成數上限，除非樓市轉勢上升，否則此類型單位將繼續「量跌價又跌」！

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責任編輯：葉卓偉