【裏裏外外@iM網欄】等車搭車時，都可以利用空檔輕鬆做運動？！



近期看到一篇有關《世界衞生組織》發表的文章，重點指出：運動量多少也好過什麼運動也不做；久坐傷身，所以如果能盡量減少坐的時間，再配合運動，便能減低久坐帶來的危險。

研究指出如果每天在辦公室坐8 小時，但做10 分鐘運動，比較一些人每天坐10 小時但做35 分鐘運動的人，更能有效減低死亡的風險。所以我們不但要多做運動，而且必須減少久坐的時間。

其實這邏輯也不難理解。正如中醫所講，筋長一寸，命長十年。因為久坐令筋骨肌肉收縮丶收緊，令氣血不通，引致身體內臟堵塞，容易百病叢生，影響身體健康！

我看這篇文章時，剛剛在地鐵上，也發覺一些現象：不知否受疫情影響，以往好多乘客見到空位便急急搶住坐，現在有空位也不是好受到乘客的歡迎，因為要與坐在旁邊的人近距離接觸，大忌！所以反而很多人想站立不坐。

想到這裏，今次好想介紹比大家一些站立的運動，無論坐地鐵、搭巴士或等車的時候，也可利用空餘時間鬆鬆手腳，伸展筋骨。

Tips 1:

雙腳平衡站立，右腳踭踩地，同時右腳趾抬起（圖1），然後踏地（圖2）；左腳踭踩地，同時左腳趾枱起，然後踏地。這樣左右腳輪流做踩踏的動作約5分鐘，有助小腿放鬆，令腳踭鬆馳。

習慣以上動作後，可以將右腳向外伸展，右腳趾朝外抬起，右腳踭踩地，然後轉動右腳踭10秒（圖3），然後重複左腳10秒，如是這左右腳做2次。

Tips 2:

做完腳踭，我們要鍛練腳膝頭及髖關節。只需將右腳踭抬起，右腳趾在地上內外轉動10 秒（圖4、圖5、圖6），這時你會感覺右腳踭丶右膝關節及右髖關節轉動及相關肌肉放鬆，然後轉左腳，重複以上動作10秒。左右腳做2次。

Tips 3:

雙腳平衡站立，然後左右腳踭同時抬起(圖7），再將左右腳踭同時慢慢放下落地（圖8），重複做10次後，停一停，再做10次。這動作有助強化腎臟功能，對腎虛的人很有幫助。

Tips 4:

平時用手機多，令到手腕好酸痛，不妨試試以下撐腕的手勢。雙手貼近身體，手指向前並屈曲手腕（圖9），停留10 秒後，將雙手指向外，並屈曲手腕（圖10），停留10秒後，將雙手指向後，並屈曲手腕（圖11），停留10秒後，將雙手指向內，並屈曲手腕（圖12），停留10秒後，再重複將以上動作做一遍。

記住做這撐腕時，手肘要盡量伸直，每轉不同角度，便感覺手脆關節丶手肘關節及肩關節在360 度的轉動，做完後，您的肩膊都會好放鬆。

Tips 5:

將右手放在背後，屈曲右手手肘，然後不斷轉動手掌心（圖13、圖14），轉動10秒後，轉做左手，重複以上動作。左右手各做2 次。

這動作有效改善肩膊丶手肘及手腕酸痛問題。日子有功，你的手可以越抬越高，貼近頸部，這時便可遠離肩頸痛問題了。

緊記：以上動作要慢慢做，不要心急，重點是心情輕鬆，自然呼吸。

搭車丶等車時，可以邊做運動，邊帶著耳機，收聽以下美妙的歌曲。今次介紹比大家由Snatam Kaur 主唱的Ra Ma Da Sa，請慢慢回味欣賞，特別留意開場時清唱的部份！

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作者_盈望（葉麗麗）簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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