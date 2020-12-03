【涼風有信Vincent@iM網欄】美國史上首位女總統？ 賀錦麗八字詳細睇

各位讀者好！這一週相信大家心情都比較沉重，因為眼見疫情的數字每日上升，疫情第四波宣佈正式殺到！大家都好無奈，唯有準備留在家，過一個沉悶的聖誕節及新年。

但無論如何，這世上沒有東西比健康與生命 更為重要。希望大家好好珍惜自己及家人的 健康，不要外出玩樂跳舞，安在家中，做個乖乖好公民。

下週一7號，將會正式踏入「大雪」節氣，亦即「戊子」月。是筆者早前多番提醒讀者，疫情最為兇險的月份。希望在這個「雙子」夾擊「庚金」的月份，大家能夠保有平安。

好了，今集想說說賀錦麗。

剛剛勝出選戰，成為美國史上首位女副總統的賀錦麗，八字屬壬水，甲辰年甲戌月出世，不單止跟中國首富馬雲同年同月，賀錦麗的八字還跟另一位中國企業巨人相似，正是華為創辦人任正非。

賀屬壬水，即大海之水，八字擁有兩個甲木食神 (食神代表一個人的正路辦事能力)，就好像川流不息的大海冲送著兩艘戰船，有著無堅不摧的力量。而華為董事長任正非卻是更勝一籌，是一「壬水」生三「甲木亅食神的格局，由於木生火為財，所以在科技領域任正非無人能敵，所有一級好手都被他招為己用。

說回賀錦麗，究竟她會否一如外界揣測成為美國史上首位女總統？

我的推算是，會！

她絕對會成為美國將來的女總統。

但是否首位，這個我就不能肯定。這個預測，是基於她出世的時辰。

賀錦麗生於亥時，時柱是「辛亥」。

由於「辛金」是「壬水」的正印，這個時辰 奠定了她大運走至「乙丑亅時會登上美國總統寶座！

這個乙丑運，應了賀錦麗的「傷官配印」兼「三會官」兩大格局，是位極人臣，貴達九重天的先兆。

根據這個運，我幾乎可以肯定她將來絕對是 一位美國總統！但由於這個運要待她80多歲才來，相信她的總統之路不會平坦。

冇錯，是80多歲，即是她會比拜登更老才登上總統寶座。

希望這一個對全球女性都極為重要的時刻，大家都可以一同見證。

祝大家身體健康，stay home save lives!

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