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【香港經濟】第三季港口貨物吞吐量下跌5.7%　出口包括港產品跌40.2%

商業 17:22 2020/12/03

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政府統計處今日（12月3日）公布，今年第三季的港口貨物吞吐量，按年下跌5.7%。（資料圖片］

本港今年出口和零售較為疲弱，雖然出口方面以科技、電子產品需求錄增長，但有分析預料，整體出口前景將持續疲弱。政府統計處今日（12月3日）公布，今年第三季的港口貨物吞吐量，按年下跌5.7%，為6,330萬公噸。

今年第三季抵港港口貨物較去年同期下跌1.8%，為4,290萬公噸。而在抵港港口貨物中，進口貨物較去年第三季下跌5.5%，為2,610萬公噸。惟今年第三季抵港轉運貨物，較去年同期上升4.4%，達1,680萬公噸。

抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要貨品為「石油、石油產品及副產品」，按年下跌29.7%。部份其他貨品按年上升，例如「人造樹脂及塑料」和「機械」等，分別按年上升8.1%和6.7%。

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港產品出口按年跌逾4成
至於今年第三季離港港口貨物，較去年同期下跌13.0%，為2,040萬公噸。於離港港口貨物中，出口（包括港產品出口和轉口）按年下跌40.2%，為490萬公噸；而離港轉運貨物則則按年上升1.5%，達1,550萬公噸。

離港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要貨品為「石料、沙及礫石」，下跌75.1%和「金屬礦砂及金屬廢料」，下跌17.3%；其次「紙漿及廢紙」、「原木及木材；稍作加工的木材」等，按年下跌6.3%和3.0%。只有「人造樹脂及塑料」按年上升9.8%。

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責任編輯：馬意文

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