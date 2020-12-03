【黑膠唱片的復興@iM網欄】追求音色變化　唱臂的調校

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由選擇了唱盤 揀選了唱臂我們就進入另一環節。 最先接觸唱片刻紋，當然是唱針。唱針是一組由線圈，磁鐵和懸掛系統所組成。當唱針在已制成黑膠坑紋滑動，崎嶇不平坑糟，會令針桿震動，經過線圈感應，就如發電機般產生了微弱電流，傳送訊號。
線圈(俗稱Coil) 有不同設計，有MM動磁式，MI動鐵式和MC動圈式三種。
最近有廠商更開發出光能唱頭，引起一陣騷動。
線圏一般都會採用銅，銀，金或合金繞制。追求的是讓電感，電容，電壓產生最高值。磁鐵都會挑選好材質，令磁通量和輸出電壓有效地釋放。
唱針尖實際上有不同切割形狀，有圓針和橢圓針，如果拿個放大鏡來放大的話，我們可以看到唱針的尾部就像走珠筆尖的滾珠一樣是圓的，這種就是圓形針(Conical)另外一種是橢圓針(Elliptical)，與圓針不同的是橢圓針的針尖兩側被切削掉，就像橢圓形一樣，因此也顯得更尖細，能較深入坑糟內拾訊。
更有超微細線性Super Fine Line切割，和較為人稱頌，甚或以取其名的柴田(Shibata)切割。
目的就是讓它的訊息量，盡量展現毫厘之間。
就因為這不同接觸，產生出不相同频率，衍生我們常常談論和追求的所謂音色變化。
說到這裡我想跟大家分享一下唱針耙角Stylus Raking Angle 。
當刻制母盤時一般刻刀跟Lacquer成90度，但訊號轉換為機械能時，以Neumann SX68刻機為例，一個由300Hz至3KHz频率訊號會使刻刀深入，刀尖會跟Lacquer水平表面成23度VMA (Vertical Modulation Angle)
重播時Stylus Raking Angle，看來有考慮必要性，調校時便不能忽略了。
最後再給一個參考數字，在同一频率數據，美國Westrex刻機做出是15度VMA。美國有名的Shure旗下經典型號，V15 TypeV，你想他們是否有關？
雖然尚未有查證，祗是有趣數字吸引了我的好奇心。
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小心抗疫，留家聽音樂！祝各位身體健康！
作者＿三通Raymond（陳偉明）簡介：
音響器材只是一種工具，所以絕不能以價錢，令聽音樂變得有貴賤。從事音響器材買賣，房間效應設計及產品代理三十多年。上至豪花千萬，簡單如微型組合，服務過不同階層人仕。音響器材要花上多少萬？經常是初相識客人第一個問的問題。答案只有四個字：隱惡揚善！我的工作就從這信念開始。
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