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【企業責任】戶戶送foodpanda參與食物援助計劃　為弱勢提供點餐送餐服務

商業 17:45 2020/12/03

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戶戶送及foodpanda均宣布，參與「賽馬會逆境同行食物援助計劃」項目下的「馬上食」網上點餐服務，向有需要人士提供膳食支援。（資料圖片）

疫情影響下不少人需要送餐服務，戶戶送及foodpanda均宣布，參與「賽馬會逆境同行食物援助計劃」項目下的「馬上食」網上點餐服務，向有需要人士提供膳食支援。

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【企業責任】L'Oréal制定可持續發展目標　本港產品包裝回收計劃將擴展

戶戶送與聖雅各福群會合作，foodpanda香港則夥拍香港基督教服務處，參與「馬上食」網上點餐服務，旨在為受疫情影響的香港市民提供餐點和送餐服務，如行動不便或沒有煮食空間的人士，以及失業或就業不足並面臨財務困難的人士，提供八星期的食物支援。合資格的受惠人將獲得一個存有援助金額的foodpanda或戶戶送帳戶，並可於平台上點餐。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，在疫情下，香港市民對食物援助系統的需求顯著增長，所以戶戶送今年加強了企業社會責任方面的工作，提供食物援助支援總值過百萬元。

foodpanda表示，會為每個受惠帳戶提供額外的優惠碼，希望利用完善的送遞網絡及系統，減輕基層家庭的生活負擔，未來亦將繼續與不同團體合作，支援社區弱勢社群。

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責任編輯：朱悅瀅

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