【港元定期存款】中小業界逆市搶存　3個月年息1.2厘

▲ 信銀國際新推3個月享1.2厘優惠，但要求全新客戶及起存額100萬元。

有中資銀行逆市出招，中信銀行（國際）由即日起至今年底，新推3個月港元定存1.2厘，但須附帶條件，包括要是指定理財戶及全新客戶；以門檻100萬元計，3個月可賺息約3,000元。相比同期「高息王」，由工銀亞洲提供的3個月年息5.2厘，信銀國際的特惠息似追落後，專家預計未必可令其他同業掉頭加息，

今天（12月3日）中銀香港 （02388） 再全面削減短中長息，料中小業界跟從大行做法，暫毋須疫市搶存。

此外，工銀亞洲的入場費較低，以8萬元為限額，全期可賺息1,040元。這間中資大行於11月6日加推手機銀行3人行「e開戶」優惠名額，在原本已有3個月港元定存享4.2厘上，若全新的指定理財戶再推介兩名新客，可獲額外年利率1厘，令「3人同行」最高享5.2厘；優惠至今年底。

至於信銀國際新推港元特惠息，針對CITICfirst全新客戶，且屬「限時」港元定期存款優惠。全新客戶斥百萬元新資金，敍做3個月定期存款，可獲特惠年利率1.2厘。而每位CITICfirst全新客戶於推廣期內可享優惠1次，名額有限，額滿即止。不過，信銀的1.2厘新息率，仍不敵俗稱「長者iBond」的銀債3.5厘「保底息」。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源