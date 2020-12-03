聖誕將至，FRANCK MULLER 精選多款腕錶傑作，銘記節日珍貴時刻。富有時代氣質的Double Mystery、代表品牌創新精神及技術造詣的 Vanguard Crazy Hours亞洲特別版系列、現代設計和運動風格的Vanguard，以精美的鑽石、寶石及別緻的時間顯示結合創意設計和精湛工藝。複雜功能大師FRANCK MULLER創作的系列腕錶，印刻時間的雋永魅力，是令人不容拒絕的聖誕臻禮，亦成為點亮節日氛圍的時尚單品。

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節日團聚的珍貴時刻，你可選擇FRANCK MULLER為節日精選系列腕錶，為幸福瞬間留下紀念。

FRANCK MULLER精湛工藝打造經典 Double Mystery腕錶，顛覆錶盤的傳統結構，將分針盤設在時針盤外，創作出令人驚嘆的創新腕錶構造，搭配不同的時分盤轉速，以閃亮鑽石標明時間。奢華外觀搭配精巧構思的機芯，演繹時光的不斷流轉，呈現當代藝術氣息。

Vanguard Crazy Hours Lady亞洲特別版以璀璨姿態令人沈醉。以精美的鑽石、寶石在亂序顯示的數字時標中，時針每隔 60 分鐘便會跳至下一個正確數字時標，這種突破傳統的讀數方式，充滿獨特樂趣，更顯露不落俗套的獨立態度。

Vanguard自動鑲鑽腕表令FRANCK MULLER經典的酒桶造形呈現全新風格，將優雅轉化為動感，注入嶄新的運動形象。腕錶的和諧曲線、完美細節與極致平衡的比例彰顯出獨特個性，簡潔及充滿未來感的美學態度。

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結構精巧複雜的Vanguard 7日動力镂空玫瑰金腕錶，是極具魅力與品味的紳士之選。FRANCK MULLER的極致工藝和頂尖技術，成為節日季的精心贈禮。鏤空表橋饒富建築及幾何美感，精巧複雜的結構讓人嘆為觀止，可讓愛好腕錶的紳士沈浸其中細細欣賞。而搭配Cintrée Curvex女裝自動腕表，為喜愛高級機械腕錶的女士呈獻，透過藍寶石水晶表背，可欣賞機芯的運作。具品牌代表性的Cintrée Curvex表殼設計，由錶盤中央的「FM」鑲鑽標記點亮，18K玫瑰金鑲鑽表殼，呈現閃爍萬頃光芒的完美形態，適宜獻給璀璨的她。



關於FRANCK MULLER品牌

品牌於 1991 年由制錶大師 Franck Muller 先生和制錶專家兼企業家 Vartan Sirmakes 先生攜手創立，為當代制表界中備受贊譽的獨立鐘錶公司。品牌屢獲殊榮，以獨特的複雜功能而聞名於世，當中不少為專利發明，由品牌位於日內瓦讓托 (Genthod) 的表廠內自行製作。FRANCK MULLER擁有超過 50 項全球首創的作品和專利，其傑作令世界各地的鐘錶鑒賞家和名流為之著迷、愛不釋手，多款設計更代表著高級制錶歷史的重大技術進步。



FRANCK MULLER Boutique

香港九龍尖沙咀柯士甸道西1號圓方2樓2037A號舖

Tel: (852) 2153 3529

香港九龍半島酒店商場地下W7號店舖

Tel: (852) 2368 0250

香港中環皇后大道中35 號金利豐中心地下 (即將開幕)



（資料由客戶提供）

