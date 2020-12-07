【周大調富格曲@iM網欄】意大利「提琴之都」 搵琴容易 ‧ 搵食難

「工欲善其事，必先利其器」，無可否認，優質的樂器往往叫音樂家有如魚得水的感覺。不少音樂家亦因此對樂器的選擇有一股執著。對一些音樂家而言，樂器彷彿已成為身體的一部分。已故著名鋼琴家霍羅威茨 (Horowitz) ，即使遠赴歐洲及俄羅斯等地作巡迴演出，亦不惜大費周章，安排專機運載重達450公斤的鋼琴同台演出，成為一時佳話。

與鋼琴相比，小提琴輕巧得多。小提琴的結構及設計，三百多年來，基本上都沒有多大改變。面板用雲杉，背板和側板用楓木。改變的，是價錢。在拍賣會中，古董名琴升值不少，成交價往往高達數千萬港元。名琴，有價有市！

曾有幸拉奏一意大利古董名琴（1736 Guarneri del Gesu, Lafont)。名琴已有二百八十多年歷史，製於意大利克雷莫納（Cremona）。她的聲音富穿透力，剛柔並重，優美的琴聲叫人念念不忘。自此，常希望到她的故鄉走一趟。

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「提琴之都」克雷莫納位於意大利北部，離米蘭約一個半小時車程。2012年，其製琴藝術被認定為非物質文化遺產。為了吸引更多提琴愛好者和旅客，期待以久的小提琴博物館（Museo del Violino) 終於在2013年開幕。博物館正好位處好友 Stefano Trabucchi 的工作室附近。步出他的工作室，即見博物館。館內的展品包括製於十七、十八世紀的名家傑作。除了提琴之外，亦有史特拉底瓦里 (A. Stradivari) 做的吉他和豎琴，以及他生前曾使用的模具。而每三年一度的克雷莫納國際製琴大賽 (Cremona Triennale)，早已成為業界的盛事，得獎提琴都會於館內展出。

展館設計富現代感，燈光效果都經精心設計，處處表現出意大利人的時尚品味。場館用上多媒體介紹提琴歷史及構造，打破故有沉悶的氣氛，為博物館帶來生氣。當然，古董琴除了歷史及觀賞價值外，其獨特的音色亦是重要一環。博物館內設有音樂廰 (Auditorium Giovanni Arverdi)，定期舉辦以古董名琴為主題的音樂會。音樂廰由世界知名音響學家 Yasushisa Toyota、著名建築師 Giorgio Paule 和 Michele Bianchi 合建。設計匠心獨運，以曲線為主，少用直線，零死角，務求以最自然純淨的聲響效果襯托美妙的琴音。

「提琴之都」人口只有七萬多，製琴師卻有一百五十多位，琴店比食肆多。每次到訪，都有同一個感覺：搵琴容易，搵食難。

作者_Kalvin Chau簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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