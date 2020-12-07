  • 22°C
香港時間 : 20201207日 (一) 19:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周大調富格曲@iM網欄】意大利「提琴之都」 搵琴容易 ‧ 搵食難

名人薈萃 18:59 2020/12/07

分享：

「工欲善其事，必先利其器」，無可否認，優質的樂器往往叫音樂家有如魚得水的感覺。不少音樂家亦因此對樂器的選擇有一股執著。對一些音樂家而言，樂器彷彿已成為身體的一部分。已故著名鋼琴家霍羅威茨 (Horowitz) ，即使遠赴歐洲及俄羅斯等地作巡迴演出，亦不惜大費周章，安排專機運載重達450公斤的鋼琴同台演出，成為一時佳話。

與鋼琴相比，小提琴輕巧得多。小提琴的結構及設計，三百多年來，基本上都沒有多大改變。面板用雲杉，背板和側板用楓木。改變的，是價錢。在拍賣會中，古董名琴升值不少，成交價往往高達數千萬港元。名琴，有價有市！

曾有幸拉奏一意大利古董名琴（1736 Guarneri del Gesu, Lafont)。名琴已有二百八十多年歷史，製於意大利克雷莫納（Cremona）。她的聲音富穿透力，剛柔並重，優美的琴聲叫人念念不忘。自此，常希望到她的故鄉走一趟。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

「提琴之都」克雷莫納位於意大利北部，離米蘭約一個半小時車程。2012年，其製琴藝術被認定為非物質文化遺產。為了吸引更多提琴愛好者和旅客，期待以久的小提琴博物館（Museo del Violino) 終於在2013年開幕。博物館正好位處好友 Stefano Trabucchi 的工作室附近。步出他的工作室，即見博物館。館內的展品包括製於十七、十八世紀的名家傑作。除了提琴之外，亦有史特拉底瓦里 (A. Stradivari) 做的吉他和豎琴，以及他生前曾使用的模具。而每三年一度的克雷莫納國際製琴大賽 (Cremona Triennale)，早已成為業界的盛事，得獎提琴都會於館內展出。

展館設計富現代感，燈光效果都經精心設計，處處表現出意大利人的時尚品味。場館用上多媒體介紹提琴歷史及構造，打破故有沉悶的氣氛，為博物館帶來生氣。當然，古董琴除了歷史及觀賞價值外，其獨特的音色亦是重要一環。博物館內設有音樂廰 (Auditorium Giovanni Arverdi)，定期舉辦以古董名琴為主題的音樂會。音樂廰由世界知名音響學家 Yasushisa Toyota、著名建築師 Giorgio Paule 和 Michele Bianchi 合建。設計匠心獨運，以曲線為主，少用直線，零死角，務求以最自然純淨的聲響效果襯托美妙的琴音。

「提琴之都」人口只有七萬多，製琴師卻有一百五十多位，琴店比食肆多。每次到訪，都有同一個感覺：搵琴容易，搵食難。

 

作者_Kalvin Chau簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

更多周大調富格曲@Kalvin Chau的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : iMoney網上專欄; iMoney周大調富格曲

上一篇文章

【HSBC】滙豐保險推健康獎勵計劃　連續2年日均行9000步獲Apple Watch（附分期購買Apple Watch詳情）

下一篇文章

【中美角力】富時羅素因美國禁令踢走8中企　MSCI、納斯達克或跟隨？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬
【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬
【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）
【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）
【藍月亮IPO】藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？
【藍月亮IPO】藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？
【疫市筍盤】銅鑼灣鬧市屋苑3分鐘抵港鐵站 兩房戶劈價9%沽 呎價僅1.3萬元
【疫市筍盤】銅鑼灣鬧市屋苑3分鐘抵港鐵站 兩房戶劈價9%沽 呎價僅1.3萬元
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）
【蝕讓成交】資深投資者陷財困 「蝕本價」急沽柏傲山 外區客1550萬筍價接平貨
【蝕讓成交】資深投資者陷財困 「蝕本價」急沽柏傲山 外區客1550萬筍價接平貨