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財匯局取得首批存內地審計底稿　美國眾議院此前通過《外國公司問責法》

股市 17:11 2020/12/03

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財匯局表示，已取得首批存放於內地的審計工作底稿。

美國眾議院通過《外國公司問責法》，收緊對在美上市中國企業的監管。與此同時，香港財務匯務局亦宣布，已取得首批存放於內地的審計工作底稿，以進行與審計失當行為相關的調查。財匯局更稱，此舉「標誌著國家財政部監督評價局與本局合作的重要里程碑。」

去年5月與國家財政部簽署審計監管合作備忘錄，財匯局按監管調查須要，可向內地當局索取底稿，以進行與審計失當行為相關的調查。根據該備忘錄下，截至目前為止，財匯局已就11個調查個案提出請求，其中7個調查個案已取得審計底稿。

財匯局行政總裁Marek Grabowski先生說：「這是令人欣喜的時刻。本局衷心感謝財政部監督評價局在審計底稿事宜上所提供的一切協助和支持。這是重要的一步，但只是個開端。我期待這卓越的合作精神可延展至本局全方位的監管職能包括查察、調查及紀律處分，這對達至有效的監管成果十分重要。」

美國收緊中概股監管

美國眾議院全票通過《外國公司問責法》，法案規定，如果外國公司連續三年未能通過公開公司會計監督委員會（PCAOB）的審計要求，將會被強制退市。雖然法案中未有明確提及，但外界認為相關法案是針對在美上市的中國企業。

此前PCAOB仍曾經表示，過去多年來難以獲取中國境內會計工作底稿，形成監管漏洞。年初瑞幸咖啡財務造假案揭發後，美國政府便着手推動《外國公司問責法》，收緊對中概股的監管要求。

【美股焦點】美國眾議院通過《外國公司問責法》　中資企業赴美上市更難？

【美股焦點】華興資本：中概股將優先考慮回港上市　《問責法案》仍需經總統簽署

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