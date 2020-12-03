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【BNO移民】Debenhams、Topshop母企均破產　一文看英國企業破產潮

股市 17:21 2020/12/03

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Topshop母企、Debenhams等都是英國著名品牌。

新冠肺炎疫情持續，全球零售業捱打。港人熱門移民地點英國，今年亦有多間零售企業破產或倒閉，而且不少為香港人熟悉的品牌，包括Topshop母企、Debenhams等，部分英國老牌企業也賣盤。本網綜合分析，看看有多少英國品牌在疫情下受重創。

一文看清國際及本地零售業境況【下一頁】

Debenhams

擁有超過240年歷史、英國最大型連鎖百貨公司Debenhams宣布，英國全線門市將會永遠關閉。 這是繼Topshop母企Arcadia 申請破產保護後，不足24小時內，再有企業宣布倒閉。

事實上，Debenhams在4月份時已申請行政託管，瀕臨破產。該公司周二發聲明指出，一直無能成功找到買家，將會將開始結束營運，旗下124間英國門店及網店將會開始清理庫存。至於位於中東、東南亞及東歐的45間特許經營店未來會否繼續營運，則要視乎英國業務能否尋得買家。

英國求職前先要知道呢件事【下一頁】

Topshop母企Arcadia

在Debenhams 宣布關店前24小時，Topshop母企Arcadia亦申請破產。Arcadia旗下有Topshop、Topman、Burto、Miss Selfridge等多個品牌。集團表示，疫情嚴重影響集團生意，現實情況已超越管理層的危機經驗與承受程度。分析指出，疫情下，集團旗下多間分店需要關閉，而集團網上發展亦不及主要競爭對手迅速，這些因素將Arcadia推到懸崖邊。 Arcadia倒閉，將令當地1.3萬個工作職位岌岌可危 。

Cath Kidston、Victoria's Secret

另一邊廂，英倫經典印花品牌Cath Kidston亦在4月宣布關閉英國全線60間分店。英國傳媒此前報道，Cath Kidston已委任Alvarez & Marsal為破產管理人，以尋求買家。出售程序已經開始，並接獲數份收購意向書，但目前仍未有最新消息。

另外，英國女性內衣品牌Victoria's Secret英國分公司不敵疫情，於5月底申請破產保護，目前仍在尋找買家。

Clarks賣盤李寧

縱有企業逃過破產命運，亦躲不過賣盤。英國百年鞋履品牌Clarks 此前向李寧 （02331） 創辦人李寧任主席的私募基金萊恩資本（LionRock Capital）出售多數股權，涉資1億英鎊（約10億港元）。交易完成後，Clarks家族將保留少數股權。 新冠肺炎疫情在全球大流行，今年3英國頒布封鎖令，Clarks作為非必需商店關門數月，遭受巨大損失。公司於5月開始對1000個職位進行裁員，並在集團內部開始討論出售股權的可行性方案，最終以低價賣盤。

相關文章：【迪士尼樂園】迪士尼增加裁員規模　明年上半年擬裁3.2萬人

相關文章：【保就業】保就業11月底完結　林鄭：擔心出現裁員、結業潮

 

編輯：吳敏芳

裁員 疫情 經濟 零售 李寧（02331） 英鎊 英國 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

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