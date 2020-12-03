【迎戰虛銀】花旗預告明年推「Citi Plus」　主打1.8厘高息活期

▲ 花旗香港明年將推出全新「Citi Plus」服務。

8間虛擬銀行接近全面投入服務，不少推出高息活期吸客。早前預告會針對年輕客群推新服務的花旗銀行，預告明年第一季將正式推出「Citi Plus」，又推出高達1.8厘的活期存款息優惠，可謂緊貼虛銀步伐。

「Citi Plus」目前已接受客戶在網上登記，其後將有機會率先體驗新服務。香港花旗銀行總經理林智剛表示，預期新服務體驗會在未來2年內，可以增加1倍新客數量。

花旗除正式推出「Citi Plus」，還有一連串新服務，包括：1.8厘活期利率、Citi Plus信用卡及Mastercard扣賬卡、投資門檻低至1元的數碼投資服務、App內24小時「Messaging」功能。

客戶若想獲得1.8厘活期息，需完成儲錢、入錢、扣賬卡/信用卡消費、投資或兌換外幣的4項「任務」，每完成1項均可讓存款息升級，但暫時就未有列明可享1.8厘的存款金額上限及時間限制。

至於Citi Plus信用卡，不設年費，任何網上消費及健身會籍簽賬可賺取3倍積分，同時享有免費購物保障保險。

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編輯：趙穎妍