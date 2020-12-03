【2021展望】DWS：明年環球全面反彈看好亞股　料H股續追落後

▲ DWS：明年環球全面反彈看好亞股 料H股續追落後

今年新冠肺炎疫情肆虐全球，DWS亞太區投資總監 Sean Taylor預期，明年環球將迎來全面反彈（Full rebound），疫苗面世推動企業盈利增長，最為看好股票市場。他表示，仍「高配」科技股，預期價值股會出現短期上漲下，宜設置更平衡的投資組合。

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Sean Taylor尤其看好亞洲股票，並給予中國市場「高配」的評級。他表示，市場流動性充足，在本地需求推動下，對A股非常正面，而H股估值便宜，留意到有更多資金流入，料H股將會續追落後。

美國眾議院決通過《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act），令中資企業在美國上市的門檻提高。Sean Taylor表示，相信未來會有更多中概股來港上市或採用雙重上市，利好中港兩地交易所的潛在增長。他續指，美國要求企業的審計更為透明，必對中概股帶來壓力，但相信對中小型公司影響較大。他又指，短綫亦要關注對於金融科技的監管。

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Sean Taylor預期明年環球經濟將會全面反彈（Full Rebound），並迎來正增長。但全球疫情未有好轉跡象，他指，雖然歐洲部分地區仍封城，但相信不會再出現全球大規模封城，又預期美國明年首季將會出台刺激方案，預期明年美國經濟將會反彈4%，歐元區經濟反彈5.5%。

他續指，新興市場於明年下半年將會追落後，但相信復甦將會不平均，亞洲將會有亮眼的表現。DWS預期，中國經濟的下個增長階段將由製造業及服務推動，料明年GDP增8.5%。

另外，拜登將入主白宮，他指， 對華立場，尤其在人權、民主議題上仍然強硬，但對抗性較小，亦會重啟多邊貿易體制，預期市場未來可以更容易預測國際貿易環境。他又指，相對特朗普，拜登的行動更可預測。

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編輯：袁諾曦