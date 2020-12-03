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【港元定期存款】發鈔行一周兩連減　邊間銀行仲有高息？

Hot Talk 16:54 2020/12/03

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中銀香港自上周四減息以來，再全面削減短中長息。

追息族注意，再有大行下調港元定期存款息率，中銀香港 （02388） 今天（12月3日）全面調低短中長息，削幅較多是半年及1年期，齊調低0.1厘；現時6個月期的新息率為0.3厘，1年為0.4厘。這間中資大行剛於上周四（11月26日）出手，更是自第4季以來首度削低半年或以下較短存，如今相隔短短7天再全面減息。專家指龍頭大行一周兩連減，相信中小行也在新冠肺炎肆虐下，爭相提早歲晚收爐，暫休戰喘息。

專家教路長者可以輕鬆賺息【下一頁】

中銀全面降短中長息　1年期0.4厘

單以3間發鈔行作比併，如以長息來看，中銀的1年新息率報0.4厘，減完仍冠絕發鈔行，險勝滙豐的0.35厘，以及渣打 （02888） 的0.3厘。半年期則不敵滙豐，後者報0.35厘，稍勝中銀的0.3厘及渣打的0.25厘。同樣3個月亦以滙豐的0.3厘，撼赢中銀的0.25厘及渣打的0.2厘。

中銀在新一輪削息潮下，3個月及半年降幅較多，齊累削0.15厘，這兩個存期頓失落發鈔行中的「高息王」寶座。

銀行券商有那些銀色債券優惠？【下一頁】

1年期以工銀亞洲的0.6厘稱霸

要是計及其他較多分行的大型銀行，1年期以工銀亞洲的0.6厘稱霸；緊接是恒生 （00011） 的0.5厘。假如再把中小行計算在內，穩守高息榜是集友的0.82厘。

1個月港元拆息7連漲，乃自今年3月以來，過去9個月最長升浪，但仍不足0.2厘，僅報0.193厘。再者，焦點新股藍月亮 （新上市編號︰06993） 明天（12月4日）起招股，最多只籌約98.3億元。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，雖然年關將至，惟本港拆息低企，按理銀行毋須急於逆市加息搶存。

相關文章：【銀色債券】3券商銀債認購吸金逾3252萬 上商人均下注驟升25%

 

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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