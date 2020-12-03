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杜絕「内容農場」 英國Facebook將推出新功能防假新聞

環球政經 16:47 2020/12/03

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為了將爭取更高點擊率，網上有不少内容農場，為求達到散播速度快且廣，有時候咨訊真確成疑，變相也會令媒體公信變低。

法國下月起向大型科企收數碼稅  Facebook亞馬遜將遵守繳納：【下一頁

英國為免内容農場繼續影響媒體與網上生態，決定跟隨美國步伐，推出「News Tab」功能，用作標記具真實可靠性的新聞內容，供用户有效分辦資訊的可信性。美國早於一年前推出以上功能，對打擊虛假内容有一定成效。

Facebook：AI軟件檢測並刪除 逾90%仇恨言論【下一頁

據英國《衛報》報道，Facebook目前已經與十多間新聞機構合作，包括《每日鏡報》（Daily Mirror）、《經濟學人》（The Economist），以及《Wired》等。Facebook指，推出「News Tab」主要目的是讓英國具公信力的新聞媒體接觸能吸納更多讀者，從而提升訂閱用戶數量和廣告收入。

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責任編輯：翁嘉陽

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