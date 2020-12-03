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【BNO移民】英國易捷航空明年2月　乘客若使用機艙行李架將收取費用

商業 16:53 2020/12/03

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易捷航空（EasyJet）將由明年2月10日起，更改行李收費措施。

英國近來成為港人移民熱門之選，但有英國廉航將更改行李收費措施。若有一日要使用該航空公司的服務，買機票時便要留意。據BBC報道，易捷航空（EasyJet）將由明年2月10日起，更改行李收費措施，若乘客不購買較貴機票，只能在座位下放置手提行李，並不能使用機艙上的行李架。

據悉，現時所有乘客可以攜帶到機艙的行李，最大為56cmx45cmx25cm。根據新規定，想要攜帶大於新措施規定外的手提行李，乘客必須購買價格比標準票價貴約7.99英鎊的機票，至於長途航班的價格則貴約29.99英鎊。

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機艙行李架收費　冀節省登機時間
不過，只要是購買較貴的機票或本身是航空公司常客的會員，視乎機艙內的空間，可繼續攜帶較大型的手提行李。EasyJet首席商務兼客戶官Robert Carey稱，由於機艙內的空間有限，乘客擺放行李時或致航班延誤，並因而感到沮喪，故推出新政策旨在改善登機效率和守時性。

據悉，Easyjet在11月份公布其於25年以來，錄得有紀錄以的首次年度虧損。在收入減少一半以上的情況下，該航空公司截至9月30日，按年虧損12.7億英鎊；其更預計，明年只有20%的正常載客量。

責任編輯：馬意文

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