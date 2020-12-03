【美元危機】美滙指數失守91關　逼近2018年低位　現貨金價重上1840美元

▲ 美滙指數失守91關，為2018年4月以來最低。

近日美滙指數走勢持續偏弱，周四（3日）美滙失守91大關，低見90.84，創2018年4月以來低位。與此同時，金價大幅反彈，現貨金價較早前跌至1765美元後觸底回升，最新已重上每安士1840美元水平。投資界普遍認為，美滙走勢中長期仍會偏軟。

美滙指數於今年3月份時曾創下102.99的年內高位，至今累積跌幅達11.8%。市場亦關注美國聯儲局將於下周三（16日）公布議息結果，料當局的貨幣政策措施將左右短期內美元的走勢。由於儲局早前已表明容許通脹於某段時間高於2%，以實現平均通脹目標，按照當前儲局的經濟預測，料到2023年也不會加息。

不過，市場關注今次議息後儲局會否擴大量化寬鬆規模，以及推出更多貸款政策工具。達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan日前表示，儘管他認為美國經濟將迎來一段艱難的時期，但他仍不贊成改變聯儲的債券購買計劃。

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編輯︰侯景成