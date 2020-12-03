▲ 【新冠疫苗】英國用10日審批輝瑞疫苗 美歐同指太輕率

輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗獲英國政府許可，成為西方首款認可新冠疫苗，英國人料可於下周接種輝瑞的新冠疫苗。不過，歐盟及美國代表都認為，英國批准輝瑞疫苗太「輕率」（hasty）。歐盟及美國亦強調，他們對於新冠疫苗的審核需時較長，會較為安全。

對於英國僅花了10天的時間，就批准使用輝瑞疫苗，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱：EMA）表示，對比英國的緊急批准，歐盟的流程需要有更多的證據及檢驗。

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EMA亦表示，會在12月29日前，決定是否批准使用輝瑞疫苗。

歐盟委員會發言人指：

「EMA的審核程序是最有效的監管機制，是確保所有歐盟公民都取得安全且有效的疫苗。」

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歐洲議會議員李瑟（Peter Liese）認為，比起英國「輕率」（hasty）地批出疫苗，EMA花多數周去徹底調查的做法更好。

而美國華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）則指，英國的批核方式，並不如美國食品及藥物管理局（FDA）般仔細地檢查試驗數據。

責任編輯：林嘉莉