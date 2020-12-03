【藍月亮IPO】藍月亮明6993周五起招股 三大亮點你要知

藍月亮 （新上市編號：06993）終於正式登場，由周五（4日）至下周三（9日）招股，計劃發售7.47億股，招股價介乎10.2元至13.16元，集資最多98.3億元，一手500股，入場費為6,646元，12月16日掛牌；美銀、中金和花旗為聯席保薦人。承銷商之一的瑞銀給予藍月亮的估值為780億至936億元。

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今次上市，藍月亮引入了6名基石投資者，當中包括中銀香港資產管理、大眾（香港）國際、富敦基金、益添投資、Poly Platinum Enterprises 及 Veritas Asset Management LLP，合共認購18.21億港元。

是次集資所得，其中35.6%用於業務擴充、52.4%提高品牌知名度，產品滲透及強化銷售及分銷網絡、10%用於營運資金及其他一般公司用途、2%增強公司的研發能力。

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亮點一: 中國洗衣液滲透率上升空間大

根據弗若斯特沙利文報告，中國洗衣液的市場滲透率由2015年的32%上升至2019年的44%，預測2024年將進一步上升至58.6%。於2019年濃縮洗衣液在日本及美國的滲透率達到100%，在中國的滲透率則為8.2%，可見有關產品在中國有巨大的增長潛力。

亮點二: 綫上渠道增長提速

中國家庭清潔護理市場2019年至2024年度，綫上渠道銷售額年復合增長率預計將達到16.2%，2024年綫上渠道銷售佔比有望達到31.9%。儘管在2019年間中國家庭清潔護理行業的綫上滲透率僅為22.8%，藍月亮綫上渠道總收益佔比已達47.2%，並已於所有主要電子商務平台取得領先的市場份額。

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亮點三: 多個細分市場第一

根據弗若斯特沙利文報告，2017年至2019年度藍月亮的洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產品在其各自市場的市場份額均排名第一。此外，藍月亮品牌在中國洗衣液市場及洗手液市場連續10年（2011年至2020年）綜合品牌實力排名第一。

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記者：張以正