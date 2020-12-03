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美元弱不禁風　人幣裹足不前

宏觀解讀 16:25 2020/12/03

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美元持續下跌，疫苗研發進度樂觀情緒高漲持續推高全球股市，投資者沽售被視為避險資產的美元。另一方面，美國總統當選人拜登提名前聯儲局主席耶倫為下任財長，預期將與現任聯儲局主席鮑威爾雙劍合璧，以財政刺激政策及量化寬鬆手段推動經濟復甦，意味聯儲局將可能維持鴿派立場，導致美元持續下滑，並跌穿91水平，為2年半以來首次。歐元則突破1.2阻力後氣勢如虹，以單邊市升勢攀至1.21水平。受脫歐談判的不穩定因素影響，英鎊在1.34水平高位震盪，預期年結前外滙市場仍然維持波動。

人民幣未能把握美元弱勢再下一城，離岸及在岸價在6.55水平左右波動。儘管中國數據亮麗，11月份製造業採購經理指數升至3年高位，投資者似乎更為關注中國經濟復甦不平衡，以及國企債券違約潮的風險。拜登對華的言論亦未能為市場帶來驚喜，表示上任後不會即時撤消對華關稅，並會全面檢視與中國的協議，意味短期內重啟貿易談判的希望渺茫。與此同時，特朗普亦把握在餘下任期加強對中國的強硬立場，據報將更多中國企業列入美國投資黑名單，亦可能為人民幣市場帶來短綫波動。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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