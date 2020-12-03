【疫市成交】租客知業主趕移民大膽還價 成功以577萬購栢慧豪廷2房 慳咗42萬

本港爆發新冠肺炎第四波疫情，近日業主普遍願意擴大議幅，不少買家趁疫情在市場上尋寶執筍盤，減價盤不乏承接。 最近一名業主因要移民而減價沽出天水圍栢慧豪廷2房單位，獲同屋苑租客以577.5萬元承接。

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中原地產分區營業經理陳思麗表示，天水圍栢慧豪廷剛錄得本月首宗成交，單位為7座中層B室，實用面積510平方呎，兩房間隔，原業主因為移民，11月中以620萬元放售單位，原本堅持底價600萬元左右，買家跟業望幾經議價後，最終減至577.5萬元沽出，折合平均實用呎價11,324元，共減42.5萬元或7%。

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陳思麗指，買家為同屋苑租客，覓盤多時未覓得心水單位，直至日前參觀後上址，見單位乾淨企理，於是大膽還價，業主最終肯減至心水價，故立即承接。原業主於2009年以149萬元一手買入單位，持貨11年，帳面獲利428.5萬元，升值2.9倍。



天水圍上車私樓選擇不多，除了藍籌屋苑嘉湖山莊，市中心地段還有栢慧豪廷，屋苑以樓齡較新及會所設施齊全，為不少上車客及區內分支換樓家庭的置業之選。其中分兩期發展的栢慧豪園，1期由5座物業組成，2期栢慧豪廷合共3座，屋苑主打2房及3房，全盤提供約1,068個標準單位，實用面積介乎500多至800多平方呎，每戶均提供露台連工作平台。

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記者：陳詠妍