  • 18°C
香港時間 : 20201203日 (四) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能產品】全球智能穿戴裝置出貨量　Apple Watch較去年同期增長75%

科技 16:20 2020/12/03

分享：

市場調研機構IDC公布，本年第3季度全球腕上智能穿戴裝置的出貨量報告，預計Apple Watch出貨量較同期增長75%。

疫情令大眾消費者的健康意識提高，從而帶動穿戴裝置的需求增長。最近，市場調研機構IDC公布，本年第3季度全球腕上智能穿戴裝置的出貨量報告。數據預計，蘋果（Apple）的可穿戴裝置業務較同期增長38.6%，當中Apple Watch出貨量較同期增長75%。

＜＜穿戴裝置銷情佳　IDC估計2020年出貨量約4億

＜＜Apple Watch獲FDA批准　推「NightWare」程式干擾用戶發噩夢　

據IDC發表的報告指出，本年第3季度全球腕上智能穿戴裝置的總出貨量達1.25億部。當中小米佔據最多市場份額，達到24.5%，並排名第一。報告認為，由於小米推出的運動手環及智能手錶售價較便宜，因此能吸引更多消費者購買。另外，Apple Watch佔據21.6%市場份額，總出貨量更達到1,180萬，較去年同期增長75%，更創下新的季度出貨紀錄。而華為則以19.5%的市場份額排名第三。

報告指出，新冠肺炎疫情期間，AirPods及Apple Watch產品極受市場歡迎。據蘋果最近提供的財報數據顯示，在本年上個季度，蘋果可穿戴裝置類產品為公司創造79億美元（約612億港元）的營業收入。

責任編輯：李寶如

相關文章

Apple Watch新專利曝光　擬採用智能電池錶帶增加續航力
今日
Apple Watch新專利曝光　擬採用智能電池錶帶增加續航力
【AWS】AWS發佈Amazon EC2新執行個體　適用Apple macOS環境
2020/12/01
【AWS】AWS發佈Amazon EC2新執行個體　適用Apple macOS環境
【蘋果動向】AirPods銷量低於預期　料AirPods 3將推遲發布
2020/11/26
【蘋果動向】AirPods銷量低於預期　料AirPods 3將推遲發布
Spotify推Apple Watch獨立應用程式　無需透過手機播放音樂
2020/11/04
Spotify推Apple Watch獨立應用程式　無需透過手機播放音樂
智能服務 流動裝置 疫情 Apple 小米 大眾 華為 Apple Watch AirPods 產品

上一篇文章

【在家工作】美國Fortinet VPN現漏洞　約600間日企員工帳號密碼被盜

下一篇文章

Discovery推綫上串流媒體服務　明年1月美國率先上線
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【PS5】 Sony CEO證實PS5銷量破歷來紀錄　料12月將再有貨（附抽籤預售網站連結）
【PS5】 Sony CEO證實PS5銷量破歷來紀錄　料12月將再有貨（附抽籤預售網站連結）
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【iPhone 12】iPhone 12 雙SIM卡暫不支援5G網絡服務
【iPhone 12】iPhone 12 雙SIM卡暫不支援5G網絡服務
【不斷更新】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　先達收金色iPhone 12 Pro Max價格最高？
【不斷更新】iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開賣　先達收金色iPhone 12 Pro Max價格最高？
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】