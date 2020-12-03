【智能產品】全球智能穿戴裝置出貨量　Apple Watch較去年同期增長75%

▲ 市場調研機構IDC公布，本年第3季度全球腕上智能穿戴裝置的出貨量報告，預計Apple Watch出貨量較同期增長75%。

疫情令大眾消費者的健康意識提高，從而帶動穿戴裝置的需求增長。最近，市場調研機構IDC公布，本年第3季度全球腕上智能穿戴裝置的出貨量報告。數據預計，蘋果（Apple）的可穿戴裝置業務較同期增長38.6%，當中Apple Watch出貨量較同期增長75%。

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據IDC發表的報告指出，本年第3季度全球腕上智能穿戴裝置的總出貨量達1.25億部。當中小米佔據最多市場份額，達到24.5%，並排名第一。報告認為，由於小米推出的運動手環及智能手錶售價較便宜，因此能吸引更多消費者購買。另外，Apple Watch佔據21.6%市場份額，總出貨量更達到1,180萬，較去年同期增長75%，更創下新的季度出貨紀錄。而華為則以19.5%的市場份額排名第三。

報告指出，新冠肺炎疫情期間，AirPods及Apple Watch產品極受市場歡迎。據蘋果最近提供的財報數據顯示，在本年上個季度，蘋果可穿戴裝置類產品為公司創造79億美元（約612億港元）的營業收入。

責任編輯：李寶如