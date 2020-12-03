【教思‧思生活@iM網欄】校長老師，多謝您們辛苦一生

最近因工作接觸了多位剛退休的校長和老師，言下交談或前輩轉告下，得悉原來幾位前輩也不約而同出現身邊友好剛退休的同工患上了危疾或到天家去了的不幸事。

身在教育界又曾當50+人生下半場教練(下稱：50+教練的筆者聽後，心中即時浮現一些情感，腦海中出現一句「校長老師，多謝您辛苦一生」；而沈一沈後再從50+教練角度去想，心中有種焦急出現了，焦急希望重拾當年工作上的倡議，讓正值退休前後的前輩關注「按步」步入退休後下半場的這個問題。

針對首段前輩的不幸，筆者不是醫學領域人員，但從中想起教練一些針對「狀態State」的描述 。首先，狀態State在MetaCoach教練用字中是思想、情緒、身體和行為的有機呈現體；其次，針對狀態的其中兩個信念是：「人們生活的質素取決他們自身的狀態」和「要是自己不管理狀態，你的狀態便由外在環境和人管理」。第三，急劇、強制而沒有規劃的狀態轉換會為身心靈帶來傷害。

筆者觀察，傳統上一代的校長老師普遍把學生和教育兩個概念置高於自己身心靈健康之上。久而久，退休前其實已經五勞七傷，百針孔千毒瘡或只是因為他們的堅實意志未曾爆發。但因退休的急劇狀態轉換，亦欠缺針對狀態轉換的規劃，終百針孔千毒瘡協同式爆發，出現不幸之事。

筆者老師曾說：「凡事極端也甚要小心，當中不少甚是一個偏見和扭曲」。筆者建議在50歲或之後，或更早建立一個準確且健康的人生轉化觀和計劃。同時，也宜在準備離開勞碌一世的崗位前抽上時間檢視自己人生各狀況及狀態，這樣人生下半場相信便可更有掌控及健康。

「老」和「退休」也是社教化中建構的概念。如何在這個VUCA和平均壽命延長的年代重新演繹「老」和「退休」，也把人生經驗在這個新年代傳承下去，值得我們一起發揮創意。

作者_MetaCoach Alvin NG簡介： EduMIND Limited服務設計總監及首席教練、院校講師及活躍於教育事業。一名90後，喜歡思考如何思考，熱愛把思考變成生活行動；其教練及教育工作對象橫跨人生上下半場。每月以字交友，與您分享：一個自己喜歡又能立於今天變幻社會的豐盛人生由……起。

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