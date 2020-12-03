【新冠疫苗】普京下令 俄羅斯下周展開大規模接種

▲ 俄羅斯總統普京周三（2日）表示，俄羅斯將於下周展開大規模新冠疫苗接種。

隨著輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗獲英國政府許可，多國都加緊批准新冠疫苗及制定接種計劃。俄羅斯總統普京周三（2日）表示，俄羅斯將於下周展開大規模新冠疫苗接種，將安排醫生及教師優先接種新冠疫苗。

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俄羅斯研發的新冠疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V），由俄羅斯國防部及衞生部門屬下機構Gamaleya Research Institute研發，屬於腺病毒載體疫苗。俄羅斯政府稱， 該疫苗為「全球第一」獲批的新冠疫苗。

普京（Vladimir Putin）於俄羅斯政府會議上表示，「史普尼克5號」的產量在未來數天將達到超過200萬劑，將能展開大規模疫苗接種。

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普京於會上向負責疫情工作的副總理戈利科娃（Tatyana Golikova）表示，將要求對方準備於下周内展開大規模疫苗接種。

戈利科娃表示俄羅斯可於本月開始大規模接種，認同為醫生及教師優先接種疫苗為當務之急。她更強調，疫苗接種為自願及免費的安排。

俄羅斯衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）表示，該國截至周三已有超過10萬人接種「史普尼克5號」。

責任編輯：鄭錦玲