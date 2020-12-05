【酒遍世界@iM網欄】聖誕飲匈牙利葡萄酒之王TOKAJI ASZU

今年，在疫情之下慶祝聖誕節，也可使節日氣氛帶回家中。今個星期除了推介可配搭經典聖誕食物的葡萄酒以外，還會推介一些能配搭得上的茶類飲品，讓不喝酒的朋友都能享受飲食藝術的樂趣。 茶擁有著極其豐富的香味及不同濃郁程度的口感，用作配搭一些傳統聖誕食品，可帶給大家一些驚喜。

鵝肝醬， 其中一樣經常在西方節日出現的食物，配上甜葡萄酒可以產生最佳效果。今期為大家介紹匈牙利葡萄酒之王TOKAJI ASZU。 這款葡萄酒對於香港人來說比較小接觸，也不容易找到，因此可以作為一份較有心思的聖誕禮物。TOKAJI ASZU屬於貴婦甜酒，酒標上會列出糖份數量。用”puttonyos”為單位，由1至6，數字越低，糖份越少，酸度則偏高，而數字越高代表糖份，香味，濃郁度，品質及價錢也會相對地高。

說到用茶來配搭鵝肝，建議嘗試雲南的紅茶。因為這款茶葉能釋放著蜂蜜及皮夾香味，能帶出鵝肝在口裡的甘甜味。

另一聖誕經典必然會想起烤火雞。酒方面的配搭取決於烹飪方式及用哪一種醬汁而定。偏向奶油味重的醬汁適合配用勃根地的白葡萄酒，例如香料味特出的MEURSAULT。這類型的葡萄酒能把火雞的口感變得嫩滑。大部分烤焗類的食物，都可以泡大吉嶺茶來品嚐。在夏天收割的大吉嶺茶，帶出濃郁的蜜糖香，再帶點木味，令烤焗後的火雞味更突出。

最後，最受歡迎的聖誕甜品，非朱古力木柴蛋糕(Bûche de Noël)莫屬。品嚐朱古力甜點的話，大家需要避免用傳統的葡萄甜酒，而是用砵酒(Port Wine)配搭。 Port Wine 屬於葡萄牙的一種強化酒 (fortified wine)，帶有足夠的甜味來平衡著朱古力裡出現的甘澀味。而茶方面，祁門紅茶同時擁有著木味，雲呢拿味及香料味來增強蛋糕裡的朱古力香味。

下回將分享更多在家中自調的聖誕酒類飲品。

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作者_Apple Cheung簡介： 活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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