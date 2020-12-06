【山地悠遊人生@iM網欄】El Bulli 斗牛犬——神話延續

有一項訪問臨終病人的調查，絕大多數彌留者說， 他們最遺憾沒有做想做得事情。在我的所有旅途中最遺憾的就是沒有機會在 El Bulli鬥牛犬餐廳進餐。

El Bulli曾5次被選為全球最佳餐廳第一名，每天祇招待50位食客，50道菜，四個小時不停的刺激味蕾。 一年最多只可招待8000人， 但每年有200萬人排隊等候，希望有幸成為座上客。 很多美食記者稱： ElBulli的創辦人 Ferran Adrià 是份子料理創造者，徹底改變了美食體驗，永遠改變當代食物的人。 直到今天， 還沒有任何人能超越他。El Bulli每年祇有5月～10月的6個月開門營業，其餘時間做研究。餐廳有48位廚師，分子料理之父Ferran Adrià 帶著廚師們一起去世界各地進行飲食之旅，一邊旅遊一邊培訓。可惜El Bulli在2011光榮結業。 當地朋友告訴我El Bulli結業的真正原因， El Bulli身處在一個環境保護區，附近只有豪宅不許經商，隨著餐廳越來越受歡迎，鄰居們不停投訴，但當地政府一直通融，因可帶來旅遊收益。 直到El Bulli多次成為世界第一， 當地居民群起訴訟受到遊客滋擾，Ferran Adrià 也厭倦了做重複的事情，於是把El Bulli 改建成廚師學校， 做一代廚師之父。

在2015年6月，我聽說El Bulli三位極富創造力的廚師 Oriol， Eduard 和Mateu 在巴塞隆那開了家新的餐廳Disfrutar（意思是請享用／享受）， 當時餐廳新開， 到達時，整家餐廳似乎是空的，總共28道菜的套餐才98歐元， 每道菜都帶來驚喜， 有無盡的創造力和想像力，並挑戰我的慣性思維。使我想起一句話：任何人都可以做飯， 只有無所畏懼的人才做得出色！ 有時一道菜有3或5種不同的菜色，持續了三個多小時， 我很飽，但不希望完結， 地中海蝦和著名的骨膠原 Carbonara尤其出色。

很幸運能夠在他們開業初期嘗試，當時他們沒有任何桂冠。進餐後覺得是我有史以來吃過最好的， 比很多三星餐廳優勝 。然後2015年底他們獲得一星，其後在2019年取得米芝蓮兩星，並躍升為世界最佳餐廳第9位。 價格也上漲到190歐元。 Disfrutar 是一家仍在追求卓越的餐廳， 我迫不及待想再回到巴塞隆那， 2019年我帶家人再次踏足Disfrutar， 食物質量依然感到驚訝。知道我是第二次到訪，餐廳為我更換一半的菜餚。 另外，孩子的食物也很好，小孩吃得很高興。我們選擇經典菜單， 共30道菜， 菜餚很多現代地中海美食。全部菜餚都很小，必須持開放的心態，讓視覺和感官在質感之間優雅地移動。 Disfrutar的現代主義， 大部分菜色用手直接拿著吃， 甚至沒有枱布。芝士三明治形狀的西班牙涼菜湯，一邊嗅25年的陳醋。 在真正的棉花樹枝上放著棉花糖，液體沙拉，花瓣上有果味的露珠。在吃蛋糕之前，在手掌上擦百年威士忌。

節奏非常完美， 可與侍酒師進行交談，大多會介紹西班牙的葡萄酒，讓你自行作出最合適的選擇。酒單很長，價格合理， 單點每杯約5～11歐元。 四小時後，我們滿足地喝着2歐元M一杯咖啡 。對我來說， Disfrutar 是巴塞隆那最棒的餐廳！

▲ 2019年 Disfrutar 躍升為世界最佳餐廳第9位。

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作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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