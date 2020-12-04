【情緒有得傾@iM網欄】慢性焦慮  容易引起各種疾病

近月的港聞版，反映出香港社會情緒爆煲。先不說疫情急速反彈，而是接二連三的家庭慘案：一名46歲的母親把21歲患有智障的兒子勒斃，繼而企圖割脈自盡，13歲的小兒子更可能目擊案發過程；接著是51歲患上憂鬱症的媽媽，因為夫婦的感情出現裂痕，遂與21歲長女和17歲兒子在家中燒炭輕生，一對仔女患有亞氏保加症；還有港大副教授殺妻案，都是由家庭成員之間的口角爭執所引起。之前也有不少案例，夫婦之間在情緒激動後用說話傷害對方後，其中一方便隨之墮樓自殺，釀成慘劇。

一連串的倫常慘案，不得不讓筆者反思這個社會究竟還有多少個家庭正面對沉重壓力和精神上的困擾呢？

主旋律和精神健康有關

回看以上例子，每個案例似乎和精神健康有著莫大關係 ── 主軸圍繞著夫婦關係緊張、照顧子女產生巨大壓力、缺乏社交系統支援等等。由關係緊張到破裂，當然不是一時三刻的事情；但是走到釀成家庭悲劇的結局，往往是一念之間的衝動。

慢性焦慮引發各種毛病

從根源著手，就是這些家庭成員都承擔著沉重的壓力與焦慮，而且這些焦慮是持續不斷的。事實上每個家庭、甚至每個人也承擔著不同程度的壓力。一般來說，健康的焦慮是暫時性的，可以推動我們更有效率地處理緊急或重要的事情；倘若這些壓力不間斷地在個人或整個家庭累積而變成恆常化時，就有機會令成員不勝負荷，因此衍生各樣的臨床症狀。這些症狀十分廣泛，包括一些身體毛病，也可以是一些長期病患，以及精神科的問題。

越早處理問題越好

古語有：「衣爛從小補，病向淺中醫」實在有其道理。如果你發現自己的精神狀態或情緒控制的能力大不如前，或與人相處感到無比困難，而且正影響你的日常生活，請你找可信任的人傾談或專業人士求助。因為當焦慮過盛的時候，我們會失去進行理性思考的能力，就好像考試時因為太緊張而想不起答案一樣。若果能夠透過別人去換個角度看事情，很多時候事情並不一定是我們想像的那麼糟糕！

最後，作為社會的一份子，大家可以多留意身邊可能有需要被幫助的人。這些人或者是同事、鄰居、朋友、甚至不相熟的人；若自身有多餘的能力去關心別人，不妨向他們伸出援手。倘若今天你在適當時候做了一件小事，社會上可能會因為你的善行而少了一些不幸的事！筆者認為這也是香港精神的一種演繹。

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