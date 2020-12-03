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【無牆醫院@iM網欄】充滿人情味的工作——在外展復康隊六個年頭的點滴

名人薈萃 16:59 2020/12/03

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在那打素外展復康事工團隊工作的六個年頭裡，總是給我馬不停蹄的感覺。一大早在雅麗氏何妙齡那打素醫院辦公室開完早會後，便出發到社區探望大埔的長者，直至黃昏才拖着疲憊的身軀，返回辦公室完成餘下的文書工作，時間緊湊得有時連一口水都忘記去喝。不過對我來說，相比起在醫院裡當一名職業治療師，外出家訪帶我看到更美妙的風景，以及感受到更細膩的人情味。

大埔社區是一個很多元的環境，有石屎森林的嘈吵，也有城市後花園的鳥語花香。有些我們探訪的長者居住在市井之間，有些則隱伏在深山或臨海小村中。他們有一個共通點，就是盼望接待來自醫院的訪客，傾談家中最近發生的事，或是一起活動僵硬的筋骨，聊着笑着就度過了一小時，然後帶着不捨的心情，目送我們出發前往另一名長者之家。

大埔的天氣也是「出名」瞬息萬變，時晴時雨是很常見的自然現象。偶爾聽到老友記擔心我們有否帶備雨具：「無帶傘就拿一把去用吧，不用急着還呀！」話語中透着一份令人窩心的關懷，彷彿我們濕身病倒，比自己病倒更令他們心裡難受！寒冬時，提着衣領踽踽而行，北風呼嘯中甫踏進門，長者就已獻上熱切的關心：「你穿得那麼單薄，會不會冷病呀?快來喝杯熱水吧！」老友記關切的神情好像見到自己的孫子捱凍一樣呢！復康路途上送來「寒衣」，明明是我的職責才對，此情此景到底誰才是受助人，都把我弄糊塗了！

每天穿梭各大小屋邨村落，身體的累，累積起來總會令人吃不消。每當返回辦公室，身心俱疲的一刻，看見辦公桌上的小飾物都好像舞動起來，想為我打氣似的。它們有小白馬、小兔子、小烏龜、一對天鵝、一雙黃金老虎、以及卡通角色史迪仔和比卡超等。這些由長者用珠子穿起來的小飾物都是透過小肌肉訓練，讓他們重拾昔日興趣，串出一隻又一隻生動、顏色鮮艷的動物角色。記得有一位老友記，每當完成新一組傑作時，都會嚷着要送我這隻那隻，下次又要構思甚麼新款式，問我喜不喜歡，雀躍得好像孩童一樣！這些微鎖小事累積起來的滿足感，也是推動我待在外展復康隊為長者服務的原因之一！

  • 長者正在進行職業治療小肌肉控制訓練
  • 日矖雨淋和走在鄉間的小路上都是外展復康團隊的日常體驗
  • 北大刀屻的山脊也成為外展隊「辦公室」的其中一部份
  • 老友記贈送的串珠飾物

作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：

為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。

機構網站：https://www.nethersole.org.hk/

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撰文 : 雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會

欄名 : 無牆醫院

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