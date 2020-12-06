【宏觀術數@iM網欄】從子月談歲首 ，一年從何時起始？

這個冬天踏入12月後氣溫終於轉清涼。香港地處南方一隅，惟今年冬季也似乎冷得有點遲。古人很重視氣候是否符合四時之序，認為夏天飛霜、冬天不寒皆非吉兆，而對於「大雪」節較北方地區有云：「大雪兆豐年，無雪要遭殃」。

回看香港境況，隨著防疫措施逐步收緊，戲院、餐飲，娛樂業又再步入寒冬，就算其他行業，栽員、減薪或停薪留職潮接踵至來。上月初曾在此欄提出農曆十月巨門化忌，恐對傳媒或新聞業界不利，執筆之時正聽到有線電視栽員並起糾紛，天氣雖未凍，人心面對仍是北風凜冽，期待新一年春回大地，寒冬過去、春回大地，至少希望新一年新氣象。那麼新一年又從何時開始計算或進氣呢？

「大雪」節氣過後，干支為子月，陰盡陽生

12月7日「大雪」節後，干支曆進入子月。過住數期已分析過12月份的幾個重要星象，如12月15日的日蝕及冬至日始入星盤和木土會合星運轉捩點。今期順道補充一些值得留意及趣味資料，12月份（子月）除了和流年子年地支重疊以外，流月的玄空飛星和流年也是重疊的。亦即是說都是七赤入中，五黃煞星飛至東方，而二黑病符星到南方，主是是非官訟的三碧星則在北方。由於是流年和流月重疊，力量加強並容易被發動，12月7日至明年1月5日這段時間內，這三個方位都切忌動土的。特別是正南及正北方，即是太歲或歲破方，流月又是子月，實宜慎之。

談及子月，學習術數的朋友可能會有疑問，既然「子」是十二地支之首，六十干支紀年也是甲子年開始，那麼為何子月並不是一年的開始（歲首）的第一個月呢？

這是個很值得探討的問題，並且隱藏著不同術數原理及曆法差別。從干支曆看，甲子是第一個干支，很自然會認為干支曆法應該是從：甲子年、甲子月、甲子日、甲子時起始，然後至乙丑，丙寅日如此類推。甲子日的子時的確是甲子時，但甲子年是沒有甲子月的，甲子年的歲首（第一個月份）為丙寅月，而甲子月出現在前一年（癸亥年）的十一月份出現。

如果只從歷史來解釋，我們現時所用的曆法以寅月建歲首的，即是每年第一個月份必定是寅月的立春日開始（約2月4日）。而其實古代曾經用過不同的歲首作為一年開始如下：

漢武帝以立春作歲首開始，算是重回歸夏曆的傳統，相信也是以立春（春季的開始）作一年的啟始。而之前朝代歲首不同，大抵也是以亥、子、丑三個地支其始，舊年氣機已陰盡而陽生之意。而因應不同術數所依據的曆法，新一年的氣機可從冬至、立春或農月正月初一作為開始的，往後再逐一介紹。但以今年來說，12月中及冬至日後，氣機已逐步進入明年的預備運了。

「子」既是今年太歲，又是地支（生肖）之首，那麼子年生肖朋友，明年又是否有運行呢？

子年生肖屬鼠，星宮為寶瓶座，配合天星盤組合，子年出生朋友明年波幅會較大，如果本身命格或運程已屬波動大者，明年更會如坐「過山車」，惟有不順者也必定有幸運的時刻，諸事視凶而可化吉。特別是明年年初幾個月會先較多麻煩，再逐一解決。這是因為明年木星坐入子宮，為「歲合」，惟也同時間會合土星，容易帶來拖延及制肘。幸而土星居子宮屬「鎮星入垣」吉格，就如斗數中凶星入廟亦可以發揮良好性質一般。不過亦會上病符及主爭訟的神煞，明年宜小出病從口入，禍從口出，便可萬無一失。

而太陽星座屬於寶瓶座的朋友，明年木星過宮會合太陽，容易從男性上司或長輩間得助力。不過就要小心言語間誤會，而得罪貴人。始終明年屬文昌化忌流年，易招文書或言論招是非爭訟。明年2-3月一段時間，工作上易有身不由己的變動，個人也傾向希望轉換環境。寶瓶座守護星天王星明年初遇上暗月影響，情緒易帶陰暗面並易作出錯誤決定。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！