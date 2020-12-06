【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】疫情第四波，大家不妨在家動手DIY聖誕禮物或擺設

香港第四波疫情來勢兇兇，大家在家抗疫，大家不妨趁住呢個時候係屋企佈置聖誕裝飾。係屋企時間多左，愈早佈置，見到聖誕保鮮花擺設，心情會開心一點!

英國著名心理分析師 Steve McKeown 指出，越早佈置聖誕裝飾，會情緒變得更好，甚至能勾起你的童年回憶，重拾兒時的快樂。

Flora Rabbit 趁住賦閒在家，就做幾個DIY聖誕禮物或擺設

聖誕熊仔泡泡保鮮花瓶

朋友告訴我她的小朋友喜歡熊仔。所以筆者就準備了一個一個聖誕熊仔泡泡。今次選用圓型保鮮花球、苔蘚熊仔加上苔蘚草地，再加上深紅色玫瑰、粉色玫瑰及紅色小石榴果，感覺變得聖誕水晶球起來。

紅色小石榴果，在冬日裡象徵著生命與活力，彷彿為寒冬帶來一絲暖意。聖誕熊仔泡泡保鮮花瓶最岩送比小朋友!

▲ 聖誕熊仔泡泡保鮮花水晶球加上深紅色玫瑰、粉色玫瑰及紅色小石榴果，最岩送比小朋友!

松果配紅玫瑰保鮮花瓶

松果，松果的外殼有多層堅硬的木質鱗片，看似平平無奇，保護著裡面幼嫩的一顆顆種子，非常窩心。松果配紅玫瑰保鮮花瓶入面紅與綠的配色完全就是聖誕節的代表色，木質的松果配上紅色玫瑰保鮮花，再加上玫瑰葉子，可以營造聖誕氣氛。無論放在客廳或房間都是很好的聖誕裝飾，在屋企塑造溫暖且簡約的聖誕風格。

▲ 松果配紅玫瑰保鮮花瓶無論放在客廳或房間都是很好的聖誕裝飾，在屋企塑造溫暖且簡約的聖誕風格。

茉莉花手工皂聖誕花禮

茉莉花嘅香氣獨特，所謂只聞其香，不見其花。除了觀賞之用茉莉花亦可以用來飲用或護膚。 護膚方面，茉莉花可被製作成精油或浸泡油，美白保濕抗皺非常適合乾燥或敏感性肌膚。洗面是護膚的第一步，之後的步驟事半功倍。筆者既朋友Grace DIY手工皂，今次趁著聖誕節問朋友拎左生機S. Soap既手工皂試做一個茉莉花手工皂聖誕花禮。聖誕可以送花禮，又可以放係屋企做聖誕擺設!



不如趁著聖誕節，大家不妨動動手提早把家裝飾一下，簡單又環保。就算節日不能和一大班朋友出外狂歡，至少係屋企也能感受一下聖誕的喜悅氣氛!

▲ 筆者試做茉莉花手工皂聖誕花禮。臨近聖誕可以送花禮，又可以放係屋企做聖誕擺設。

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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