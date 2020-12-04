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【新股IPO】藍月亮6993招股旺場　孖展暫錄518億超購約52倍、國際配售已足額

新股IPO 20:29 2020/12/04

分享：

藍月亮將於12月4日招股。

藍月亮（新上市編號：06993）首日招股，一手（500股）入場費為6646元。市場消息稱，藍月亮開簿一小時內，國際配售已足額。多間券商表示已為藍月亮預留超過千億元孖展額度。截至下午20時28分，多間券商合共借出517.6億元孖展，超額認購51.6倍，當中耀才借出102億元。

認購藍月亮前，有甚麼需要知道？【下一頁】

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耀才：認購人數有機會超越京東健康

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，藍月亮有中國P&G之稱，是次招股上市是非常吸引，認為藍月亮為今年最後一隻較有吸引力的新股。

他表示，過去三年持續有盈利，且每年穏步上升，又認為京東健康 （新上市編號：06618） 的資金剛好回籠，相信吸引不少投資者認購，又料認購人數有機會超越京東健康。

藍月亮與高瓴資本有何關係？【下一頁】

信誠證券聯席董事張智威表示，凍資逾5600億的京東健康及時回籠，回籠資金可以再抽藍月亮，預料銷情更加火熱。他表示，若京東健康首掛表現造好，有機會吸引更多投資者認購。

耀才預留最多350億孖展額度、輝立預留超過150億孖展額度、大華繼顯預留200億孖展額度、信誠預留150億孖展額度、凱基預留100億孖展額度。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 藍月亮集團（06993） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 孖展 IPO

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